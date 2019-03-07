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В Ленинском районе Новосибирска водой затопило улицу

На месте работает аварийная бригада

По словам очевидцев, вода спускается в сторону площади Труда
По словам очевидцев, вода спускается в сторону площади Труда


Поздно вечером в среду, 6 марта, на пересечении улиц Котовского и Ватутина в Ленинском районе Новосибирска водой затопило улицу.


Информация об этом появилась в группе службы аварийных комиссаров «СЛУЖБА 3 500 100». Судя по комментариям очевидцев, вода течёт от частных домов в сторону площади Труда. Залита вся проезжая часть.


В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии. «Работает там аварийная бригада Горводоканала. <…> Пока другой информации нет. <…> Идёт определение дефекта», — сообщил диспетчер.


В МУП «Горводоканал» не смогли сообщить причину и подробности аварии, а также время устранения. «Выехала бригада, обследуют. <…> Авария произошла в доме по адресу Котовского, 9. Пока непонятно, что там произошло», — пояснили в диспетчерской.


На момент публикации в «Горводоканале» сообщили, что дефект ещё не устранён.


В среду, 6 марта, двор жилой многоэтажки в Ленинском районе затопило водой.

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