В Ленинском районе Новосибирска водой затопило улицу
На месте работает аварийная бригада
Поздно вечером в среду, 6 марта, на пересечении улиц Котовского и Ватутина в Ленинском районе Новосибирска водой затопило улицу.
Информация об этом появилась в группе службы аварийных комиссаров «СЛУЖБА 3 500 100». Судя по комментариям очевидцев, вода течёт от частных домов в сторону площади Труда. Залита вся проезжая часть.
В единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска корреспонденту НГС подтвердили информацию об аварии. «Работает там аварийная бригада Горводоканала. <…> Пока другой информации нет. <…> Идёт определение дефекта», — сообщил диспетчер.
В МУП «Горводоканал» не смогли сообщить причину и подробности аварии, а также время устранения. «Выехала бригада, обследуют. <…> Авария произошла в доме по адресу Котовского, 9. Пока непонятно, что там произошло», — пояснили в диспетчерской.
На момент публикации в «Горводоканале» сообщили, что дефект ещё не устранён.
В среду, 6 марта, двор жилой многоэтажки в Ленинском районе затопило водой.
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Александра Трофименко
Фото компании «СЛУЖБА 3 500 100»