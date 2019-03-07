Новосибирцы стали чаще избавляться от самого крохотного жилья

Один из самых дорогих вариантов нашёлся на улице Ленина, 9





В Новосибирске увеличилось количество выставленных на продажу комнат.





Сейчас в городе продаются 1383 комнаты — это на 14,5% больше, чем год назад, подсчитали в N1.RU. Варианты примерно поровну делятся на комнаты в общежитиях и комнаты в квартирах, и цены в них примерно одинаковые.







Средняя цена комнаты — порядка 830,5 тысячи рублей, за год она выросла на 3,5%. Самые дорогие варианты предлагают в Центральном районе. Здесь, например, за 1,6 миллиона рублей продают комнату с лоджией в 2-комнатной квартире на улице Ленина, 9. Общая площадь квартиры — 64 кв. м, на комнату приходится 16,4 «квадрата», на кухню — 13, в ванной есть полноценное окно. Во второй комнате сейчас никто не живёт, отмечается в объявлении, а квартира в целом требует капитального ремонта.







Один из самых дешёвых вариантов — комната площадью 11 кв. м в «трёшке» в шлакоблочном 2-этажном доме на улице Хилокская, 8 за 400 тысяч рублей. Продавец в объявлении указал, что можно выкупить сразу две комнаты.







Четверть всех комнат в продаже приходится на Ленинский район, он лидирует по числу предложений — за год количество объявлений о продаже комнат здесь выросло на 22%.







«В Ленинском районе находится много учебных заведений, а также промышленных предприятий, для которых в своё время были построены общежития, поэтому есть как предложения, так и спрос на такие объекты, — отмечает руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва. — Комнаты в обычных квартирах — это чаще всего неухоженное жильё в старом фонде. Скорее всего, его владельцам очень нужны деньги, например, для того, чтобы погасить кредит».







Значительнее всего цены изменились в Заельцовском районе: здесь комнаты за год подорожали на 10,5% — с 820,4 тысячи рублей до 906,3 тысячи. А в Советском районе комнаты, наоборот, подешевели заметнее, чем в других частях города — на 3,9%, сейчас они стоят в среднем 712,2 тысячи рублей, подсчитали аналитики N1.RU.







На этой неделе НГС рассказывал про одно из самых центральных и примечательных общежитий Новосибирска: в нём шикарные виды из окон и самые строгие вахтёры.

