На площади Ленина открылось индийское кафе с белым деревом в зале и «небесными барабанами» в меню

Это уже третья реинкарнация кафе «Ом» — кафе открыл ресторатор из Индии

В центре зала выросло большое белое дерево
В центре зала выросло большое белое дерево


В комплексе «Пирамида» рядом с площадью Ленина в центре Новосибирска в третий раз открылось индийское кафе «Ом» — теперь оно называется «Ом Nirvana».


«Ом Nirvana» открылось вечером 6 марта — кафе заняло четвёртый этаж «Пирамиды». До этого здесь работали несколько заведений, в частности, столовая «Калачи». Кафе открыто индийским ресторатором Гауравом Мехра, которому в Новосибирске также принадлежит кафе Little India.


Из немногочисленных окон кафе открывается вид на Красный проспект
Из немногочисленных окон кафе открывается вид на Красный проспект


Для кафе «Ом» адрес на Красном проспекте стал уже третьим. Сначала кафе с таким названием работало на Челюскинцев (но тогда у него были другие владельцы. — Прим. ред.), потом его приобрёл Гаурав Мехра, но заведение на этом месте всё равно закрылось. Вторая реинкарнация «Ома» случилась в подвале на Богдана Хмельницкого, но и там заведение долго не продержалось.


На новом месте декораторы соорудили в центре зала огромное белое дерево без листьев, с ветвями, уходящими в потолок. У дерева раскидистые корни, на корнях — фигура человека в позе лотоса. По всей видимости, скульптура представляет собой Гаутаму, который сидит под деревом Бодхи в ожидании просветления и вот-вот станет Буддой.


Кроме обычных столов в зале есть места, где можно прилечь
Кроме обычных столов в зале есть места, где можно прилечь


В зале сейчас порядка 56 посадочных мест, в числе которых есть зона на возвышении, где можно сидеть, скрестив ноги, или лежать. Для тех, кто не может расстаться с гаджетами, вдоль ряда столов у окна протянута вереница розеток.


Больше четверти зала оставлено свободным: здесь расположена сцена и могут проходить выступления. Ещё на первом своём месте «Ом» был известен как заведение, где проводились необычные концерты, выступления, мастер-классы и другие мероприятия.


Уже в первый вечер работы зал был почти полон
Уже в первый вечер работы зал был почти полон


У заведения объемное меню с более чем сотней позиций. Названия блюд частично индийские, а частично представляют собой просто фонетическую запись кириллицей английских наименований. Например, chicken hot and sour soup (в переводе с английского — «куриный остро-кислый суп») в меню значится как «Чикен хот энд соур суп». В меню много вегетарианских блюд, но строго вегетарианским кафе не является.


«От прежних двух заведений "Ом Нирвана" отличается тем, что здесь не чисто вегетарианская кухня. Это ресторан для всех», — говорит господин Мехра.


Большинство блюд стоят от 200 до 400 рублей, лишь одна позиция заметно дороже — это «Тандури пронс» (англ. tandoori prawns — то есть креветки, запеченные в печи тандури, индийском аналоге среднеазиатского тандыра), обойдётся в 1399 рублей.


«Драмс оф хевен» (куриные ножки в панировке и пряном соусе) за 299 рублей
«Драмс оф хевен» (куриные ножки в панировке и пряном соусе) за 299 рублей


Большинство названий строго информативны или состоят из смеси английских и индийских слов (например, «фиш амритсари»), лишь одна позиция получила поэтическое наименование — «Драмс оф хевен» (в переводе с английского drums of heaven — «небесные барабаны»).


В своей текущей реинкарнации «Ом» выглядит больше похожим на модный клуб, чем на этническое заведение
В своей текущей реинкарнации «Ом» выглядит больше похожим на модный клуб, чем на этническое заведение


Заведения индийской кухни периодически открываются в Новосибирске уже много лет, но удержаться в этой нише удалось, пусть и со сменой площадок, только Гаураву Мехра. Так, несколько лет назад на улице Фрунзе закрылся огромный индийский ресторан, который проработал не больше двух лет.

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