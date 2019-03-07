На площади Ленина открылось индийское кафе с белым деревом в зале и «небесными барабанами» в меню

В центре зала выросло большое белое дерево





В комплексе «Пирамида» рядом с площадью Ленина в центре Новосибирска в третий раз открылось индийское кафе «Ом» — теперь оно называется «Ом Nirvana».







«Ом Nirvana» открылось вечером 6 марта — кафе заняло четвёртый этаж «Пирамиды». До этого здесь работали несколько заведений, в частности, столовая «Калачи». Кафе открыто индийским ресторатором Гауравом Мехра, которому в Новосибирске также принадлежит кафе Little India.







Из немногочисленных окон кафе открывается вид на Красный проспект





Для кафе «Ом» адрес на Красном проспекте стал уже третьим. Сначала кафе с таким названием работало на Челюскинцев (но тогда у него были другие владельцы. — Прим. ред.), потом его приобрёл Гаурав Мехра, но заведение на этом месте всё равно закрылось. Вторая реинкарнация «Ома» случилась в подвале на Богдана Хмельницкого, но и там заведение долго не продержалось.







На новом месте декораторы соорудили в центре зала огромное белое дерево без листьев, с ветвями, уходящими в потолок. У дерева раскидистые корни, на корнях — фигура человека в позе лотоса. По всей видимости, скульптура представляет собой Гаутаму, который сидит под деревом Бодхи в ожидании просветления и вот-вот станет Буддой.







Кроме обычных столов в зале есть места, где можно прилечь





В зале сейчас порядка 56 посадочных мест, в числе которых есть зона на возвышении, где можно сидеть, скрестив ноги, или лежать. Для тех, кто не может расстаться с гаджетами, вдоль ряда столов у окна протянута вереница розеток.







Больше четверти зала оставлено свободным: здесь расположена сцена и могут проходить выступления. Ещё на первом своём месте «Ом» был известен как заведение, где проводились необычные концерты, выступления, мастер-классы и другие мероприятия.







Уже в первый вечер работы зал был почти полон





У заведения объемное меню с более чем сотней позиций. Названия блюд частично индийские, а частично представляют собой просто фонетическую запись кириллицей английских наименований. Например, chicken hot and sour soup (в переводе с английского — «куриный остро-кислый суп») в меню значится как «Чикен хот энд соур суп». В меню много вегетарианских блюд, но строго вегетарианским кафе не является.







«От прежних двух заведений "Ом Нирвана" отличается тем, что здесь не чисто вегетарианская кухня. Это ресторан для всех», — говорит господин Мехра.





Большинство блюд стоят от 200 до 400 рублей, лишь одна позиция заметно дороже — это «Тандури пронс» (англ. tandoori prawns — то есть креветки, запеченные в печи тандури, индийском аналоге среднеазиатского тандыра), обойдётся в 1399 рублей.







«Драмс оф хевен» (куриные ножки в панировке и пряном соусе) за 299 рублей





Большинство названий строго информативны или состоят из смеси английских и индийских слов (например, «фиш амритсари»), лишь одна позиция получила поэтическое наименование — «Драмс оф хевен» (в переводе с английского drums of heaven — «небесные барабаны»).







В своей текущей реинкарнации «Ом» выглядит больше похожим на модный клуб, чем на этническое заведение





Заведения индийской кухни периодически открываются в Новосибирске уже много лет, но удержаться в этой нише удалось, пусть и со сменой площадок, только Гаураву Мехра. Так, несколько лет назад на улице Фрунзе закрылся огромный индийский ресторан, который проработал не больше двух лет.