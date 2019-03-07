Бились до конца: новосибирские баскетболисты проиграли клубу «Самара»
Счёт матча — 87:81
Баскетбольный клуб «Новосибирск» проиграл клубу «Самара» в гостевом матче регулярного чемпионата российской Суперлиги.
Игра проходила поздно вечером 6 марта и завершилась со счётом 87:81 в пользу самарских баскетболистов.
На протяжении всей игры новосибирцы «догоняли» хозяев поля. Новосибирский клуб уступил баскетболистам из Самары только в первой четверти. Во второй соперники набрали одинаковое количество очков, а в третьей и четвёртой четвертях вёл «Новосибирск». Исход матча решился в овертайме.
Больше всего очков новосибирской команде принёс защитник Азат Тукмаков — 17. В копилке у разыгрывающего Сергея Токарева и нападающего Дмитрия Флиса — по 14 очков.
Сейчас баскетбольный клуб «Новосибирск» находится на 8-м месте в турнирной таблице. Чтобы попасть в плей-офф, команде нужно не потерять своё место в первой «восьмёрке». Следующий матч новосибирские баскетболисты проведут 9 марта — их соперником станет московский клуб «ЦСКА-2».
Вчера стало известно, что баскетбольный клуб «Новосибирск» обзавёлся новым разыгрывающим — им стал серебряный призёр Кубка России.
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Александра Трофименко
Фото bcnovosibirsk.ru