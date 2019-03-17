Желтые или белые? Мифы и правда о здоровье наших зубов

Юлия Шухорова — специалист с 20-летним стажем





Как отбелить зубы и не навредить им? Что происходит с человеком, когда ему удаляют зуб мудрости? Какой цвет эмали является природным? И зачем люди придумали зубную фею? Наши коллеги из 63.RU собрали самые распространенные мифы и заблуждения о зумах и попросили прокомментировать их врача-стоматолога высшей категории Юлию Шухорову.





Фтор в зубной пасте делает зубы крепче





«Фтор необходим для сохранения зубов здоровыми»





— Фтор действительно укрепляет эмаль зубов. Но содержание фтора в воде является недостаточным для того, чтобы поддерживать ткани зуба в нормальном состоянии. Поэтому нужно использовать зубные пасты с содержанием фтора. Сейчас очень много информации о том, что этот компонент может навредить здоровью и опасен для организма в целом. Некоторые производители даже выпускают зубные пасты без содержания фтора. Этот миф нужно развеять. Обычно фтор в зубную пасту добавляют в том количестве, которое не вредит всему организму, но его достаточно для того, чтобы поддерживать уровень, необходимый человеку для сохранения зубов здоровыми, только желательно эту пасту не глотать, особенно детям, ведь сейчас такой большой выбор зубных паст с различными вкусами.







У человека снижаются интеллектуальные способности, когда ему удаляют зубы мудрости





По мнению Юлии Андреевны, люди живут счастливо и без зубов мудрости





— Это, конечно, миф. Люди живут и без этих зубов, развиваются, достигают определенных высот. Прямой зависимости, разумеется, нет. Наличие или отсутствие зубов мудрости не оказывает влияние на интеллект человека.







В первую очередь эти зубы влияют на состояние зубочелюстной системы. Показания к их удалению, если они вдруг возникают, ориентированы на то, чтобы обеспечить целостность зубного ряда, чтобы зубки были ровными, чтобы не было скученности зубов, чтобы их количество соответствовало размеру челюсти. Целесообразность их удаления или сохранения должен определять специалист.







Природный цвет зубной эмали может иметь желтый оттенок





Огромное влияние на оттенок зубов оказывает дентин, который находится сразу за эмалью





— Идеального определения цвета зубной эмали не существует. Например, белый, серый и желтый цвета имеют целую палитру оттенков. Цвет может быть белым, но не кипенно-белым. Такая белизна считается голливудской улыбкой, но смотрится она неестественно. Желтый цвет тоже может быть разным — светло-желтым, желто-лимонным, кремовым, бежевым. Каждый человек индивидуально воспринимает цвет своих зубов. Самое главное, что цвет зубов должен выглядеть здоровым. Оттенок зубов должен соответствовать цвету лица. Если наложить определенный оттенок кожи на искусственные зубы, которые пациенты хотят видеть (например, исключительно белые), то это будет не гармонично и скорее минус, а не плюс. В европейских странах считается, что цвет эмали здоровых зубов не должен быть светлее белков глаз. Нельзя говорить, что оттенок желтый или серый — вы можете воспринимать его как желтый, а другой человек воспринимает как светло-молочный.







Оттенок зубов зависит исключительно от природы. Структура зуба формируется следующим образом: сначала — эмаль, это тонкая скорлупка, светлая и прозрачная. А вот внутри, под эмалью, находится дентин. Он сам по себе желтый, а иногда даже темно-желтый. Это твердая ткань зуба, которая оберегает пульпу от воздействия внешних факторов. Чем тоньше прозрачный слой эмали, тем сильнее внешне будет выделяться дентин. Это один из немногих факторов наследственности, который имеет место быть. Бывает совершенно здоровый зуб, но с возрастом оттенок становится темнее. Это связано с тем, что с годами эмаль истончается, и дентин начинает просвечивать.







Эмаль может тоже полностью стереться. Тут уже есть большое количество нюансов. Это может быть связано с изменением в прикусе, мышечными спазмами, бруксизмом (скрежетом зубов), которым нередко сопровождаются стрессовые ситуации. Поэтому всем необходимо следить за своим здоровьем, наблюдаться у стоматолога, который выявит это на ранней стадии и назначит лечение.







При установке винира нужно отпиливать часть зуба





Чтобы установить виниры, все зубы должны быть целыми и здоровыми





— Винир — современная технология восстановления коронковой части зуба. Нельзя сказать, что она значительно щадящая. Виниры предназначены для восстановления внешней поверхности зуба с переходом на нёбную или язычную поверхность. Сам винир — это тонкая пластинка без металла. Но для установки виниров есть определенное количество противопоказаний. Нельзя говорить, что если у меня есть желание и деньги установить винир, то я могу пойти в любую клинику, и мне это сделают. Противопоказания следующие: общее состояние прикуса, патология прикуса, неполные зубные ряды (отсутствие зубов в боковых отделах).







Брекеты мешают целоваться





Пациенту нужно строго следить за гигиеной полости рта при ношении брекетов





— Я не считаю, что брекеты мешают при поцелуе. Для любви вообще не существует никаких преград. Напротив, сейчас это очень модно и стильно — это признак достатка и современности. Брекеты — не только восстановление эстетики, но и совместный труд врача и пациента. 98% успеха ортодонтического лечения зависят от самого пациента, неукоснительного исполнения рекомендаций врача и строгого соблюдения гигиены полости рта. Пациенту нужно какое-то время на адаптацию и в плане приема пищи.







Чтобы правильно ухаживать за зубами при ношении брекетов, существует определенный арсенал процедур и средств. Но зато результат оправдывает все ожидания.







Отбеливание зубов вредит их состоянию





Чтобы ожидания пациента оправдались, он должен обсудить все этапы лечения с врачом





— Пациенты часто путают отбеливание с профессиональной гигиеной. Отбеливание — это когда мы имеем естественный оттенок зубов, например кремовый, и хотим его на несколько тонов осветлить. Здесь нужны достаточно радикальные меры — лазерное или химическое отбеливание. Конечно, это более агрессивное воздействие на эмаль. Одного желания пациента к отбеливанию недостаточно, должны учитываться и медицинские противопоказания. Если у пациента тонкая эмаль или эмаль, которая имеет микротрещины, ему вряд ли показана данная процедура. Специалист сможет отбелить зуб, но он не сможет сделать это с пломбой. После того, как врач оценивает состояние полости рта, он должен обговорить с пациентом его ожидания. Основной конфликт, который бывает между стоматологом и пациентом, — неоправданные ожидания. Чтобы такого не произошло, все виды лечения нужно согласовывать.







Есть еще понятие профессиональной гигиены, ведь зубы можно чистить не только щеткой дома, но и ультразвуком или аппаратом Air Flow в клинике. Такие процедуры нужно проводить как минимум два раза в год. Пациент должен рассчитывать на то, что ему снимут налет от чая или кофе, от других продуктов, красящих пигментов, от воздействия сигарет, в конце концов. На эмаль в любом случае откладывается отпечаток пигментов. Всё это одномоментно снимается, полируется, и зуб однозначно становится как минимум на полтона-тон светлее.







Проблемы с зубами передаются по наследству





Наследственный фактор — обычная отговорка





— Наследственный фактор играет определенную роль (цвет и структура эмали, дентина, ортодонтическая патология), но фактор гигиены никто не отменял. Если вовремя принять меры, многие проблемы можно минимизировать. На болезни полости рта влияют своевременная и качественная чистка зубов, употребление твердой пищи и хорошее слюноотделение.







Жвачка способна предотвратить кариес





— Жевательная резинка используется для профилактики возникновения кариеса. Ее нужно использовать после приема пищи. В идеале всё делается так: мы поели и должны почистить зубы. Это получается не всегда. Мы часто находимся на работе, находимся в движении, и у нас нет возможности почистить зубы. Тем не менее остатки пищи у нас содержатся в межзубных промежутках, которые невозможно прополоскать. И жвачка, если мы жуем ее после обеда в течение 10 минут и не больше, усиливает слюноотделение, и таким способом слюна омывает зубы. В этом и заключается способность жвачки предотвратить кариес. Она максимально помогает собственными силами промыть зубы. Ведь в нашей слюне содержится лизоцим — антибактериальный агент. Жевательная резинка не должна иметь в своем составе сахар.







Молочные зубы можно не лечить, они всё равно выпадут





Родители не должны пугать детей зубными врачами





— За молочными зубами нужно следить, и подходить к этому необходимо очень ответственно. Зачатки зубов формируются в организме при внутриутробном развитии. Сначала прорезаются молочные зубы, их состояние, конечно, зависит от того, как мама следила за своим здоровьем в период беременности (хорошее питание с наличием витаминов и микроэлементов), и от отсутствия очагов инфекции в полости рта.







Кариес — это инфекционный процесс, патология. Бывает так, что у ребенка имеется кариес, лечиться он не хочет, его начинают жалеть и в итоге не ведут к врачу. Корни молочных зубов располагаются рядом с зачатками постоянных зубов. Инфекция с молочных зубов переходит на постоянные. Молочные зубы нужно своевременно лечить, своевременно удалять, а если мы удаляем их раньше времени, когда коренной зуб не готов еще прорезаться, то обязательно требуется ортодонтическое лечение — это целая наука. Родители ребенка должны следить за зубками малыша. Чистить их специальными детскими щеточками, а в дальнейшем приучать ребенка делать это регулярно и самому.







Твердые продукты способны заменить зубную щетку





Некоторые считают, что зубы можно почистить яблоком





— Никакой продукт не способен заменить зубную щетку. В идеале после каждого приема пищи необходимо прополоскать рот. Это, конечно, не всегда получается, и тут на помощь приходит жевательная резинка без сахара. Утром после пробуждения мы обязательно чистим зубы. Также это нужно делать вечером, перед тем, как отправиться спать. Неплохо также почистить зубы с помощью ирригатора или зубных нитей. Ирригатор — это такой аппарат, который с помощью вибраций поставляет воду, чистую или с антисептиком, в полость рта, в межзубные промежутки. Все эти мелкие кусочки пищи обычной щеткой всё равно прочистить невозможно. Те же кусочки моркови или яблока могут застрять между зубами. Там, где остается продукт, заводятся микробы, они разлагаются, выделяют ферменты, которые, в свою очередь, разрушают эмаль и дентин.







Зачем люди придумали зубную фею?





Юлия Шухорова тоже подсовывала монетки своему ребенку за каждый выпавший зубик





— Если честно, я даже не знаю, кто придумал этот миф. Я никогда об этом не задумывалась, но я тоже своему ребенку подсовывала монетки за каждый зубик. Это, наверное, для того, чтобы привлечь внимание ребенка к состоянию полости рта. Это всегда заманчиво, это всегда как волшебство, как игра. И если молочный зуб никак не выпадает сам, мешает прорезыванию нового зуба, у ребенка появится стимул посетить врача-стоматолога для решения проблемы. Таким образом, родители приучают детей к адекватному восприятию врача-стоматолога. Эту легенду знают несколько поколений, и это четко работает на сто процентов.

