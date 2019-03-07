Жителей микрорайона у Оби возмутил план застройщика встроить детский сад в жилой дом

О том, что вместо полноценного детского сада будет пристройка, они узнали на публичных слушаниях

Сейчас на зарезервированном участке можно увидеть строительный городок





Жители новосибирского микрорайона «Европейский берег» обнаружили, что застройщик проекта компания «Сибакадемстрой» планирует сменить разрешённое использование участка, зарезервированного под строительство детского сада, — в этом месте должна появиться высотка.







«Можно посмотреть на сайте застройщика — там красочные буклеты с двумя детскими садами, школой и так далее, — рассказал корреспонденту НГС житель одного из домов Фёдор Иваненко. — Сейчас происходит что: застройщик написал письмо, просит изменить назначение участка под строительство жилого дома. <…> Там хотят построить 17-этажный дом с встроенно-пристроенным детским садом. Вместо отдельно стоящего на 320 мест предлагается там оставить 110 — якобы микрорайону этого хватает по нормативам».







Вместо полноценного детского сада здесь хотят построить высотку с встроенным, но его пообещали передать муниципалитету





По информации Фёдора Иваненко, в три корпуса работающего в микрорайоне детского сада № 389, рассчитанного на 490 мест, ходит более 700 детей, в очереди стоят около 1000 детей. Новый детский сад по плану должен был быть построен напротив проектируемой школы на улице Владимира Заровного. Сейчас в микрорайоне идёт сбор подписей в поддержку сохранения участка за детским садом.







В группе «Брусника», в которую входит компания «Сибакадемстрой», подтвердили намерение изменить планы по строительству отдельно стоящего здания детского сада.







«С учетом объёма застройки микрорайона и нормативной обеспеченности жителей микрорайона местами в детских дошкольных учреждениях между органом местного самоуправления и застройщиком микрорайона достигнуто соглашение о том, что в границах микрорайона застройщиком за счёт собственных средств будет построен детский сад вместимостью 100 мест со сроком ввода в 2021-м — первом квартале 2022 года, — пояснили в компании. — Дополнительно мэрия города Новосибирска предусматривает в микрорайоне территорию под строительство отдельно стоящего детского сада вместимостью 425 мест со сроком строительства в 2027 году».







Новый корпус детсада № 389 построили в микрорайоне несколько лет назад





Конкретная территория для нового отдельного сада не указывается. По информации жителей и депутата Заксобрания от этого района Алексея Александрова, она находится примерно в 500 метрах от спорного участка — на первой линии улицы Большевистской. Сейчас это частная территория: как выяснили жители «Европейского берега», она принадлежит предпринимателю из Самары.







«Предлагалось обменять: там в 500 метрах есть земля, она в частной собственности, но по закону, если там планируется что-то социальное, муниципалитет может забрать её себе без лишних объяснений, — пояснил Алексей Александров. — Нужны гарантии, что мы получим землю под детский садик одновременно, когда будет закрепляться земля под строительство дома с детским садиком. Только одновременно, иначе это похоже на обман. Плюс это же уголовное дело будет: муниципальный садик закреплён».







Публичное обсуждение проекта прошло в здании Октябрьской администрации 18 февраля, результаты пока не опубликованы. Помимо этого участка на тех публичных слушаниях обсуждались и другие острые вопросы — встреча прошла с аншлагом.

