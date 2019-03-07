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Без духов и конфет: 10 неочевидных подарков для мам на 8 Марта

Мама не любит цветы, а на новую сковородку может обидеться? Тогда эта статья для вас

Подарок самому дорогому человеку — маме — часто не так просто выбрать
Подарок самому дорогому человеку — маме — часто не так просто выбрать

На носу 8 Марта, а вы всё еще не купили подарок маме? Цветы не считаются. Конфеты, духи и косметика — уже было. Надо срочно придумать что-то актуальное и необычное. Мы подобрали несколько вариантов — выбирайте. 


Ортопедическая подушка 


У мамы наверняка болит спина. А такая подушка — первый шаг, чтобы решить эти проблемы. Внутри ортопедической подушки специальный наполнитель, который гораздо плотнее привычного пуха или холлофайбера. Он не деформируется и не слеживается, принимает форму головы и поддерживает шею. Вы уже сами начали мечтать о такой? Сначала подарите подушку маме — ей нужнее. 

Ортопедическая подушка позволяет размещать голову и шею во время сна правильно
Ортопедическая подушка позволяет размещать голову и шею во время сна правильно

Купить такую подушку можно в разных магазинах постельного белья и принадлежностей, цены на нее начинаются от тысячи рублей. 


Поход на массаж или на spa-процедуру 


Мама, наверняка, говорит, что дарить ей ничего не надо — главное, чтобы вы были здоровы. Но о мамином здоровье позаботиться можете вы. Речь не о походе к врачу, а просто о расслаблении — отправьте маму в spa. Посоветуйте ей легкий массаж, чтобы поберечь суставы. Пусть это будет интересное место с красивым интерьером и приветливыми мастерами. А сеанс станет приятной церемонией с музыкой и благовониями. 

Во многих салонах массаж делают девушки из Юго-Восточной Азии
Во многих салонах массаж делают девушки из Юго-Восточной Азии

Цены на spa в пермских салонах начинаются от полутора тысяч рублей. Альтернативой процедуре для релакса, кстати, может стать день в салоне красоты — оплатите маме стрижку, покраску, укладку, маникюр. 


Фитнес-браслет 


Фитнес-браслет нужен не только тем, кто занимается фитнесом. Даже если ваша мама не питает любви к спорту, такой гаджет будет ей полезен. Людям в возрасте важно постоянно следить за своим пульсом, а тяжеловесный тонометр носить с собой неудобно. Эту функцию с легкостью возьмет на себя умный спортивный браслет — в соответствующем режиме он измеряет пульс. 

Фитнес-браслет — штука полезная в прямом смысле слова
Фитнес-браслет — штука полезная в прямом смысле слова

Маме будет веселее ходить за продуктами, если она будет точно знать, сколько шагов прошла и калорий сожгла. Также браслет помогает следить за качеством сна — можно узнать, как долго длится глубокий и поверхностный сон. 


Сейчас в магазинах представлены самые разные модели этого гаджета — с экранами и без, в разных цветах и за разные деньги, от разных производителей. 


Поход в ресторан 


Затея рисковая, но когда-то надо начинать. В неоспоримых плюсах такого подарка — в праздник не придется готовить и мыть посуду. К тому же будет возможность попробовать новые блюда, а потом готовить их дома. Выберите необычную кухню. Например, китайский ресторан с морепродуктами или кавказский — с тарелками, полными сочного мяса. 

Не бойтесь экзотической кухни — вдруг понравится
Не бойтесь экзотической кухни — вдруг понравится


Сертификат в спортивный магазин 


Если мама у вас спортивная, такой подарок будет, как говорится, в кассу. А если нет, то это повод задуматься о здоровье, да и просто пошевелиться.


Спортивные костюмы, купальники, да хоть гантели — на сертификат в спортмагазине можно купить что угодно
Спортивные костюмы, купальники, да хоть гантели — на сертификат в спортмагазине можно купить что угодно

Тут мама может купить себе, например, купальник или спортивный костюм, палки для скандинавской ходьбы или легкие гантельки, чтобы заниматься дома. 


Госпошлина на загранпаспорт 


Мама и море — они не виделись слишком долго. Хочется уже вывезти её посмотреть на это буржуйское «всё включено», но на пути все время встает он — загранпаспорт. Вернее, его отсутствие. Разговоры в стиле «Мам, ну оформи уже» тянутся долгие годы. Возьмите дело в свои руки и сделайте первый шаг — оплатите госпошлину на оформление загранпаспорта.

Первый шаг, чтобы отправиться в отпуск всей семьей
Первый шаг, чтобы отправиться в отпуск всей семьей

Документ нового образца на 10 лет будет стоить пять тысяч рублей. Не жадничайте — чем больше сумма, тем больше шансов, что мама всё-таки пойдет оформлять паспорт, чтобы деньги не пропали. Сделать это можно как в банке, так и через сайт «Госуслуги». Важный момент — обязательно в поле «Назначение платежа» указывайте, в чью пользу платите пошлину. То есть там надо будет указать данные мамы. И вперед — в теплые страны! 


Сертификат в спортзал 


Спортзалы не только для фитоняшек и качков. Туда ходят люди самых разных комплекций и возрастов. К тому же сейчас повсеместно стали открываться специализированные залы для взрослых женщин.

В спортзале можно заниматься на тренажерах или взять курс йоги и пилатеса 
В спортзале можно заниматься на тренажерах или взять курс йоги и пилатеса 

Это не дискриминация, а наоборот — попытка учесть все нюансы здоровья. Например, укрепить мышцы и не навредить суставам, которые с возрастом становятся хрупкими. 


Коробка экзотических фруктов 


А если поездки в экзотические страны пока остаются мечтой или приятным воспоминанием, то весной можно порадовать маму коробкой экзотических фруктов. Это вам не дубово-зеленые манго из соседнего супермаркета. Наполнение можно выбрать самостоятельно.

Ммммммм-манго! Но только не тот, что продают во многих магазинах за 100 рублей и недоспевшим, а тайский или вьетнамский — найти их можно в специализированных магазинчиках
Ммммммм-манго! Но только не тот, что продают во многих магазинах за 100 рублей и недоспевшим, а тайский или вьетнамский — найти их можно в специализированных магазинчиках

Такие коробки обычно комплектуют фруктами из Таиланда, Индии и Вьетнама. Внутри может быть сочный ананас, душистое мягкое манго, необычный драконий глаз, папайя, сладкий мангостин. 


Беспроводные наушники 


С такими наушниками мама может готовить ваши любимые пельмени, заниматься уборкой, гулять и одновременно болтать с друзьями или слушать музыку. Беспроводная гарнитура удобна тем, что вы не привязаны к телефону — с ним сами наушники соединяются по Bluetooth. Его не надо обязательно держать в кармане и путаться в проводах. Мобильник может лежать даже в другой комнате — сигнал всё равно поймает.

Удобный гаджет — с ним и готовить можно, и гулять, и посуду мыть. Да что угодно, ведь провода не мешаются — единственный провод в нем соединяет наушники, а с телефоном они соединяются по Bluetooth
Удобный гаджет — с ним и готовить можно, и гулять, и посуду мыть. Да что угодно, ведь провода не мешаются — единственный провод в нем соединяет наушники, а с телефоном они соединяются по Bluetooth

Купить такие наушники можно и за небольшие деньги, при этом от хорошей марки. 


Поход в театр, кино или на концерт 


Какую музыку любит мама? Может быть, она давно мечтает выбраться в театр? Вдруг именно сейчас выходит фильм с ее любимым актером? Устройте маме праздничный выход в свет. Заберите на такси у дома, составьте компанию на концерте, в театре или кино. Маме важно не только увидеть то, что происходит на сцене или экране, но и поделиться эмоциями с родными людьми, обсудить фильм или спектакль.

Сходите с мамой в кино
Сходите с мамой в кино


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