Монолог феминистки: «В нашей стране все указывают, как кому жить и с кем спать»

Арина предлагает забыть о фразе «мужчина/женщина должен/должна»





8 Марта в феминистском обществе — еще один повод напомнить миру о том, кто такие женщины и какое место они занимают. Конечно, гендерные споры можно разводить в любое время (как и проводить митинги и рекламные кампании, привлекая внимание к своей теме), но накануне праздника — это особенно эффектно.







Иллюстратор и дизайнер из Екатеринбурга Арина Танцырева — феминистка, и не скрывает этого факта своей биографии. Девушка рассказывает, что еще в детстве ей было непонятно, почему куклы — для девочек, а конструкторы — для мальчиков, когда ребенку интересно и то, и другое (кстати, мы недавно обсуждали эту тему с психологом). К 32 годам Арина скопила достаточно информации по теме и определила для себя принципы феминизма. Публикуем ее колонку:





Сложно вывести портрет женщины, разделяющей ценности феминизма в России. Насколько мне известно, такие соцопросы и не проводились. В моем окружении есть самые разные феминистки — с разным уровнем дохода, занятостью, разного возраста (от 16 до 58 лет), семейного положения и сексуальной ориентации. По сути, их объединяют лишь ценности и пол.







Для начала давайте разберемся, что такое феминизм. Бытует мнение, что это удел некрасивых женщин с неудавшейся личной жизнью, баб «со стальными яйцами», или же идея про конкуренцию и ненависть к мужчинам. На деле феминизм — история про равные права людей вне зависимости от формы их гениталий. Про то, что женщины не обязаны носить розовое, варить борщи, стремиться выйти замуж и плевать на свою карьеру. Могут, но не обязаны. Про то, что мужчины не должны быть кому-то каменной стеной, зарабатывать миллиарды, выглядеть чуть лучше примата и никогда не поддаваться эмоциям. Могут — но, снова, не обязаны. Равенство между полами наступает тогда, когда дискуссия о том, кто лучше, прекращается. Люди со сути своей разные. Это нужно уважать и принимать.







«Все озабочены добычей денег, до рефлексии дела нет»





Многие люди уверены, что равноправие в стране уже наступило, но это и близко не соответствует истине. Давайте посмотрим на примере рекламного кейса Reebok, вдохновительницей которой стала Залина Маршенкулова, одна из самых активных и заметных сторонниц феминистского дискурса в рунете. Да-да, тот самый кейс, где был использован слоган «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» (наши коллеги из «Фонтанки» вместе с рекламщиками разбирали этот кейс. — Прим. ред.). Было ли это высказывание корректным? Нет, не было. Было ли это сделано намеренно? Да, было. Забавно наблюдать за реакцией общественности, и вот почему. Нас окружают тонны сексистской и мизогинной рекламы. Только ленивый не пытается продать машины, стоматологические услуги, напольные покрытия, бургеры и прочее через аллюзии на секс в общем и минет, в частности. Но стоило только перевернуть ситуацию, как скрепы тут же оказались попраны. Ужас-ужас, унижение мужского достоинства. Где тут равенство? Очевидно, нет его.











Оставим рекламу и обратимся к бытовым ситуациям: получится все то же самое. Сколько раз девочкам говорят, что гулять поздно вечером и употреблять алкоголь — верный путь к тому, что ты спровоцируешь (!) изнасилование? А сколько раз мальчикам внушают, что употребление алкоголя и поздние гулянки ведут к тому, что он может в пьяном виде изнасиловать кого-то? Сколько раз девушки, проходя собеседование у HR, слышат вопрос: «А у вас дети есть? А планируете?». И сколько раз слышат то же самое мужчины? При том, что закон разрешает брать декретный отпуск и матерям, и отцам. Сколько раз девушки сталкивались с ситуацией, типа: «Мы повысим зарплату Василию, ему семью кормить надо, а тебе пусть муж помогает. Нет мужа? Хм», — и слышали ли эту фразу мужчины хотя бы однажды? И это уже не говоря о чудовищной конструкции «муж помогает по дому». Почему именно помогает, а не совершает свой вклад, если это и его дом? Почему, если семья у вас общая, один должен обеспечивать, а второй тянуть быт? XXI век на дворе. Пора учиться договариваться с партнером, как вести общий проект и нести общую ответственность.







В нашей стране все, кому не лень, норовят указывать, как кому жить, с кем спать, заводить детей и на что ориентироваться. Когда читаешь очередное выступление правительства на тему «А давайте повышать уровень рождаемости» и тут же видишь, к примеру, заявление депутатки Ольги Глацких: «Государство не просило вас рожать», хочется закатить глаза в дальний угол черепной коробки и не доставать их оттуда минут пять. Потому что это дичь, конечно, совершенная и яркий пример взаимоисключающих тезисов.







Ольга Глацких — чиновница, чье высказывание: «Государство не просило вас рожать» — возмутило даже феминисток





Социум в России зачастую озабочен не рефлексией, а добычей денег. Просто денег, чтобы жить. И ты точно знаешь, что отечество кинет тебя и твою семью, не задумываясь. Никаких социальных гарантий нет, а, учитывая тот печальный факт, что даже работодатель считает себя вправе определять, кто в твоей семье должен зарабатывать больше, и кто кого «содержит», получается ситуация искусственно нагнетаемого конфликта между полами. Вместо того, чтобы партнерам сесть и разработать план совместной жизни, мы сталкиваемся со стереотипами, предписывающими нам строго определенные роли. А проблема-то в том, что все люди разные, и одни и те же схемы могут нам не подходить. Но политика нашей страны сейчас такова, что одни и те же духовные скрепы предписано впихнуть во все соборы. Даже если не влезает.







«Уважения заслуживают только красивые»





В норме разумного диалога присутствует уважение к позиции собеседника. Ты можешь не разделять его ценности, но отстаивать свою позицию недурно было бы в спокойном и аргументированном ключе. Ничего удивительного, если ты отказываешься общаться с людьми, которые пишут: «Ахахаха, она просто страшная/недотраханная/глупая/всего лишь баба» (нужное подчеркнуть). В обществе как-то принято считать, что внимания и уважения достойны лишь красивые, безупречно корректные, успешные, состоявшиеся люди, и феминизма это касается в первую очередь. Чтобы не напороться на неадекватную и хамскую реакцию, женщина должна обладать всеми вышеперечисленными качествами, плюс с радостью тратить время на переубеждение собеседника, который будет милостиво взирать на твои старания подобрать аргументы, пруфы, исследования и т. д. Вполне объяснимо, что периодически ряд этих удивительных претензий раздражает настолько, что хочется просто нажать на кнопку бана и перестать тратить свое время и силы.







Я с удовольствием рассказываю о фем-ценностях людям, которым интересно послушать и подискутировать на эти темы. Иногда бываю услышана, иногда мы договариваемся, что каждый остается при своем, и тогда наши дорожки расходятся. Это нормально. Но я не готова идти на баррикады и заставлять слушать тех, кто этого не хочет. Там их жизнь, здесь моя жизнь, и было бы славно не трепать друг другу нервы.







Давайте забудем о конструкте «мужчина/женщина должен/должна» и дорастем до мысли «люди могут жить по-разному». Это нормально, и это повысит качество общения между нами.

