Где у неё глиттер?! Тест: понимаете ли вы женский язык
Проверьте себя, если вы мужчина и порой не можете разобрать, что же она просит
8 Марта — это не только про букеты и цветы, но и отличный повод проникнуться глубокой женской натурой. Согласны, за один день такую экспедицию не преодолеть, но кое-что понять можно. Например, о чем и на каком языке говорят девчонки.
В Женский день мы приготовили тест для мужчин, напичкав его словами, которые вы услышите практически от каждой девушки. Кстати, пройти его рекомендуется не только сильной половине, но и вам, виновницы торжества. В том, что он окажется для вас лёгким и веселым, мы не сомневаемся.
Вы не женаты, но встречаетесь. Кто вы ей?
- МЧ
- Кандибобер
- Тренчкот
Чем она стирает макияж?
- Мицелляркой
- Ежедневкой
- Блейзером
Её лицо сияет! В чем дело?
- Новый тинт
- Хайлайтер
- Она счастлива
Любимая жалуется: стрелка пошла. В чем проблема?
- Порвались колготки
- Один глаз накрасила как надо, а второй — не получилось
- Подружки собрались без неё
Вопрос для супербизонов: зачем девочкам глиттер?
- Чтобы кожа была мягкой
- Чтобы вкусно пахнуть
- Чтобы всё блестело
Она просит вас подать бюстик. За чем потянетесь?
- За бюстом Ленина, вон на полке у нас стоит
- За бюстгальтером
- За косметичкой
Как называется маленькая дамская сумочка?
- Клатч
- Патч
- Спонж
Что такое кутикула?
- Какая-то болезнь
- Кожа на ногтях
- Меня так ласково называют
Какое слово лишнее?
- Болеро
- Кюлоты
- Френч
Что из перечисленного ниже НЕ является аксессуаром?
- Стикини
- Клипсы
- Чокер
Правильные ответы: 5/10
Вы — Спонж Боб. Проживаете на дне девочкового мира, не особо им интересуясь
Правильные ответы: 5/10
Неплохо! Вы отличаете тушь от жидкой помады, но на вопрос «Хайлайтер или иллюминайзер?» всё ещё отвечаете: «Что?!»
Правильные ответы: 5/10
Вы случайно не бьюти-блогер? С девочками вы говорите на одном языке — хоть о косметике, хоть о френдзоне и МЧ
Мария Захарова