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Где у неё глиттер?! Тест: понимаете ли вы женский язык

Проверьте себя, если вы мужчина и порой не можете разобрать, что же она просит


8 Марта — это не только про букеты и цветы, но и отличный повод проникнуться глубокой женской натурой. Согласны, за один день такую экспедицию не преодолеть, но кое-что понять можно. Например, о чем и на каком языке говорят девчонки.


В Женский день мы приготовили тест для мужчин, напичкав его словами, которые вы услышите практически от каждой девушки. Кстати, пройти его рекомендуется не только сильной половине, но и вам, виновницы торжества. В том, что он окажется для вас лёгким и веселым, мы не сомневаемся.


Вы не женаты, но встречаетесь. Кто вы ей?

  • МЧ 
  • Кандибобер 
  • Тренчкот


Чем она стирает макияж?

  • Мицелляркой
  • Ежедневкой
  • Блейзером


Её лицо сияет! В чем дело?

  • Новый тинт 
  • Хайлайтер
  • Она счастлива


Любимая жалуется: стрелка пошла. В чем проблема?

  • Порвались колготки
  • Один глаз накрасила как надо, а второй — не получилось 
  • Подружки собрались без неё


Вопрос для супербизонов: зачем девочкам глиттер?

  • Чтобы кожа была мягкой
  • Чтобы вкусно пахнуть
  • Чтобы всё блестело


Она просит вас подать бюстик. За чем потянетесь?

  • За бюстом Ленина, вон на полке у нас стоит
  • За бюстгальтером
  • За косметичкой


Как называется маленькая дамская сумочка?

  • Клатч
  • Патч
  • Спонж


Что такое кутикула?

  • Какая-то болезнь
  • Кожа на ногтях
  • Меня так ласково называют


Какое слово лишнее?

  • Болеро
  • Кюлоты
  • Френч


Что из перечисленного ниже НЕ является аксессуаром?

  • Стикини
  • Клипсы
  • Чокер


Где у неё глиттер?! Тест: понимаете ли вы женский язык

Правильные ответы: 5/10

Вы — Спонж Боб. Проживаете на дне девочкового мира, не особо им интересуясь

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Где у неё глиттер?! Тест: понимаете ли вы женский язык

Правильные ответы: 5/10

Неплохо! Вы отличаете тушь от жидкой помады, но на вопрос «Хайлайтер или иллюминайзер?» всё ещё отвечаете: «Что?!»

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Где у неё глиттер?! Тест: понимаете ли вы женский язык

Правильные ответы: 5/10

Вы случайно не бьюти-блогер? С девочками вы говорите на одном языке — хоть о косметике, хоть о френдзоне и МЧ

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Прочтений: 2593
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