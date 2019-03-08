Проверьте себя, если вы мужчина и порой не можете разобрать, что же она просит





8 Марта — это не только про букеты и цветы, но и отличный повод проникнуться глубокой женской натурой. Согласны, за один день такую экспедицию не преодолеть, но кое-что понять можно. Например, о чем и на каком языке говорят девчонки.





В Женский день мы приготовили тест для мужчин, напичкав его словами, которые вы услышите практически от каждой девушки. Кстати, пройти его рекомендуется не только сильной половине, но и вам, виновницы торжества. В том, что он окажется для вас лёгким и веселым, мы не сомневаемся.





Вы не женаты, но встречаетесь. Кто вы ей?



МЧ



Кандибобер



Тренчкот





Чем она стирает макияж?



Мицелляркой



Ежедневкой



Блейзером





Её лицо сияет! В чем дело?



Новый тинт



Хайлайтер



Она счастлива





Любимая жалуется: стрелка пошла. В чем проблема?



Порвались колготки



Один глаз накрасила как надо, а второй — не получилось



Подружки собрались без неё





Вопрос для супербизонов: зачем девочкам глиттер?

Чтобы кожа была мягкой

Чтобы вкусно пахнуть

Чтобы всё блестело





Она просит вас подать бюстик. За чем потянетесь?



За бюстом Ленина, вон на полке у нас стоит



За бюстгальтером



За косметичкой





Как называется маленькая дамская сумочка?



Клатч



Патч



Спонж





Что такое кутикула?



Какая-то болезнь



Кожа на ногтях



Меня так ласково называют





Какое слово лишнее?



Болеро



Кюлоты



Френч





Что из перечисленного ниже НЕ является аксессуаром?

Стикини

Клипсы

Чокер





Где у неё глиттер?! Тест: понимаете ли вы женский язык Правильные ответы: 5/10 Вы — Спонж Боб. Проживаете на дне девочкового мира, не особо им интересуясь Пройти тест еще раз

Где у неё глиттер?! Тест: понимаете ли вы женский язык Правильные ответы: 5/10 Неплохо! Вы отличаете тушь от жидкой помады, но на вопрос «Хайлайтер или иллюминайзер?» всё ещё отвечаете: «Что?!» Пройти тест еще раз