Сибирячка выступила на 12 шоу на Неделе моды в Милане и Париже
Ей удалось поработать с такими известными модными домами, как Dior, Elie Saab и Miu Miu
Модель из Новосибирска Полина Завьялова приняла участие в Неделе моды, которая проходила в Милане с 19 по 25 февраля и в Париже с 25 февраля по 5 марта.
За этот период сибирячке удалось принять участие в 12 шоу — она работала с такими именитыми модными дома, как Dior, Elie Saab, Miu Miu, Blumarine и другими. Кроме того, Полина Завьялова открыла два показа — Maryling и Vivetta, а также закрыла показ Maison Margiela.
Новосибирский представитель агентства Eskimo, которое занимается международной карьерой Завьяловой, Ангелина Лебедева считает, что участие в подобных показах — залог успешной карьеры модели:
«Полина пришла к нам в агентство в 16 лет, когда она еще жила в Бийске. Главная цель работы модельного агентства — это продвижение моделей для того, чтобы делать показы на Неделе высокой моды, это открывает возможность моделям продвигаться в их карьере. Конечно, Полина не первая модель из Новосибирска, кто участвуют на Неделе моды, но она вторая после Даши Малетиной, кто сделал такое большое количество показов», — рассказала Ангелина Лебедева.
На днях НГС писал о еще одной успешной работе на Неделе моды: школьница из Новосибирска прошлась по подиуму на показе PRADA в Милане. После публикации на НГС София Штейнберг приняла участие в еще нескольких известных шоу, включая Chloe, Versace, Givenchy и других.
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Анастасия Нефёдова
Фото vk.com/eskimomodels