Hyundai показала свою супер-Camry: у неё фары на капоте, а дверь открывается смартфоном

Sonata выросла в длине до 4,9 метра





Корейская Hyundai внезапно рассекретила новое поколение седана Sonata, уже в ближайшее время начнутся его продажи на домашнем рынке, а в России его увидят чуть позднее в 2019 году.





Автомобиль совершил рывок в дизайне, получил приземистый, спортивный, купеобразный кузов. Его передняя часть немного перекликается с немецким Volkswagen Arteon, а корма стала совершенно оригинальной. Фонари здесь соединяются световой перемычкой не сверху, а снизу. Светодиодная окантовка передней оптики плавно переходит на капот — новое слово в дизайне.





Автомобиль получил оригинальную заднюю оптику





Sonata восьмого поколения увеличилась, длина выросла на 45 мм до 4900 мм, колесная база выросла на 35 мм до 2840 мм. В салоне полностью изменилась архитектура передней панели, появилось новое рулевое колесо, улучшились материалы. Экран мультимедийной системы по-прежнему невыносной, он встроен в переднюю панель, но поставлен высоко и удобно для глаз. Владелец может открывать дверь автомобиля, поднеся к ней смартфон с установленным приложением Hyundai.





Светодиодная окантовка фар заходит на капот





Sonata оснащается 2-литровым атмосферником, 1,6-литровым турбомотором или 2-литровым газовым мотором. Коробка передач 6-ступенчатый автомат. Цены на новую модель ещё не объявлены, но можно ориентироваться на «Сонату» 7-го поколения, которая, кстати, выпускается всего лишь с 2017 года.





Архитектура салона полностью переработана





«Диапазон цен — от 1 359 000 рублей минимальная комплектация, до 1 890 000 рублей, в зависимости от того, какая комплектация», — уточнили в новосибирском дилерском центре Hyundai «Автомир».





Hyundai Sonata на отечественном рынке в сегменте D конкурирует с лидирующей Toyota Camry, а также с KIA Optima и Mazda 6.





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