Hyundai показала свою супер-Camry: у неё фары на капоте, а дверь открывается смартфоном

Новая Sonata получила космический дизайн

Sonata выросла в длине до 4,9 метра
Sonata выросла в длине до 4,9 метра


Корейская Hyundai внезапно рассекретила новое поколение седана Sonata, уже в ближайшее время начнутся его продажи на домашнем рынке, а в России его увидят чуть позднее в 2019 году. 


Автомобиль совершил рывок в дизайне, получил приземистый, спортивный, купеобразный кузов. Его передняя часть немного перекликается с немецким Volkswagen Arteon, а корма стала совершенно оригинальной. Фонари здесь соединяются световой перемычкой не сверху, а снизу. Светодиодная окантовка передней оптики плавно переходит на капот — новое слово в дизайне. 


Автомобиль получил оригинальную заднюю оптику
Автомобиль получил оригинальную заднюю оптику


Sonata восьмого поколения увеличилась, длина выросла на 45 мм до 4900 мм, колесная база выросла на 35 мм до 2840 мм. В салоне полностью изменилась архитектура передней панели, появилось новое рулевое колесо, улучшились материалы. Экран мультимедийной системы по-прежнему невыносной, он встроен в переднюю панель, но поставлен высоко и удобно для глаз. Владелец может открывать дверь автомобиля, поднеся к ней смартфон с установленным приложением Hyundai. 


Светодиодная окантовка фар заходит на капот
Светодиодная окантовка фар заходит на капот


Sonata оснащается 2-литровым атмосферником, 1,6-литровым турбомотором или 2-литровым газовым мотором. Коробка передач 6-ступенчатый автомат. Цены на новую модель ещё не объявлены, но можно ориентироваться на «Сонату» 7-го поколения, которая, кстати, выпускается всего лишь с 2017 года. 


Архитектура салона полностью переработана
Архитектура салона полностью переработана


«Диапазон цен — от 1 359 000 рублей минимальная комплектация, до 1 890 000 рублей, в зависимости от того, какая комплектация», — уточнили в новосибирском дилерском центре Hyundai «Автомир». 


Hyundai Sonata на отечественном рынке в сегменте D конкурирует с лидирующей Toyota Camry, а также с KIA Optima и Mazda 6.


Ранее НГС рассказывал о самых престижных машинах обычных марок, которым уступают на новосибирских дорогах.

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