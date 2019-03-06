Мишки нашлись: белые медвежата вышли на первую прогулку в зоопарке

Двойня родилась ещё в декабре, но широкой публике их до сих пор не показали

Крохотные белые медвежата стали смелее и начали выходить из закрытой части вольера





Двое белых медвежат, родившихся в Новосибирском зоопарке 11 декабря, начали выходить на улицу.







Видео с прогуливающимися мишками сегодня, 6 марта, зоопарк опубликовал на своём канале в YouTube.





«Рады показать вам наших малышей! Как видите, с медвежатами все хорошо, они растут, чувствуют себя великолепно, и в скором времени мы пригласим вас в гости посмотреть на них», — сообщили в зоопарке.









Белая медведица Герда родила двойню ещё в конце прошлого года — 11 декабря, но сотрудники зоопарка рассказали об этом событии только спустя два месяца. В зоопарке поясняли, что даже в безопасных условиях медведицам непросто выходить сразу двух детёнышей и просили не тревожить Герду и её малышей. Чтобы посетители не подходили близко к вольеру, прилегающую территорию оцепили сигнальной лентой, также поблизости дежурит охрана.