Мишки нашлись: белые медвежата вышли на первую прогулку в зоопарке
Двойня родилась ещё в декабре, но широкой публике их до сих пор не показали
Двое белых медвежат, родившихся в Новосибирском зоопарке 11 декабря, начали выходить на улицу.
Видео с прогуливающимися мишками сегодня, 6 марта, зоопарк опубликовал на своём канале в YouTube.
«Рады показать вам наших малышей! Как видите, с медвежатами все хорошо, они растут, чувствуют себя великолепно, и в скором времени мы пригласим вас в гости посмотреть на них», — сообщили в зоопарке.
Белая медведица Герда родила двойню ещё в конце прошлого года — 11 декабря, но сотрудники зоопарка рассказали об этом событии только спустя два месяца. В зоопарке поясняли, что даже в безопасных условиях медведицам непросто выходить сразу двух детёнышей и просили не тревожить Герду и её малышей. Чтобы посетители не подходили близко к вольеру, прилегающую территорию оцепили сигнальной лентой, также поблизости дежурит охрана.
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Ольга Хмелевская
Скриншот видео
Видео с канала nsk zoo на youtube.com