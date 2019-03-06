Мэрия купила 7 квартир для жителей аварийных домов и оставила их себе

В «трёшках» за 20 миллионов никто не живёт уже 4 года

Прокуратура заметила, что мэрия не отдала квартиры новым владельцам — но они, по информации мэрии, сами отказались переселяться

Прокуратура Новосибирска обнаружила, что мэрия купила 7 квартир для расселения жителей аварийных домов, но так и не отдала их горожанам. В мэрии парировали, что жители сами отказались от новых квартир.







Городская прокуратура решила проверить, как мэрия исполняет программу 2011–2018 годов по расселению жителей аварийного и ветхого жилья, объяснила корреспонденту НГС помощник прокурора Новосибирска Марина Ящук.







«Установлено, что мэрией города в рамках программы приобретено 7 квартир общей площадью 527,3 кв. м стоимостью 19,7 миллиона рублей для расселения жителей аварийных домов, включённых в программу. Однако с 2015 года жилые помещения гражданам для переселения из аварийного жилищного фонда не предоставлены», — уточнили в ведомстве.







Марина Ящук отметила, что пустующие квартиры находятся на Оловозаводской, Петухова, Немыткина и Мясниковой.







Прокуроры пришли к выводу, что мэрия города более трёх лет не использует муниципальное имущество, а это «неэффективное использование бюджетных средств».





По мнению прокуратуры, мэрия допустила «недостатки и просчёты» в процессе ликвидации аварийного жилья.







По итогам проверки прокуратура внесла представления в мэрию, чтобы та устранила нарушения в 2019 году.







Как пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, мэрия действительно приобрела 7 трёхкомнатных квартир по этой программе.







«Собственники жилых помещений, расположенных в расселяемых аварийных домах, отказались от переезда в указанные выше трёхкомнатные квартиры и получили денежную компенсацию в соответствии с требованиями статьи 32 Жилищного кодекса РФ»,





— подчеркнули в пресс-центре.





По данным мэрии, у некоторых горожан, которым предложили эти квартиры, было другое количество комнат в прежнем жилье.





В мэрии добавили, что отдадут квартиры новосибирцам по муниципальной программе «Создание условий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирска», она рассчитана на 2019–2023 годы.







Ранее в этом году мама девочки-инвалида Ольга Лялина рассказала НГС, что получила от чиновников квартиру, но в ней невозможно жить, поскольку там нет окон, дверей, света и воды. Через неделю после публикации прокуратура сочла, что мэрия нарушила закон, когда дала семье Лялиных такое жильё, и потребовала сделать ремонт в жуткой квартире.

