Скоро на каждом углу: на площадь Ленина приехали машины, набитые тюльпанами
Продавцы отдают цветы по цене до 70 рублей за штуку
В центре Новосибирска развернулась уличная торговля тюльпанами к 8 Марта: на площади Ленина цветы продаются по цене до 70 рублей за шутку.
По наблюдениям корреспондента НГС, вечером на площади Ленина стояли две машины с тюльпанами.
Представители одной из этих торговых точек продавали цветы по 60–70 рублей в зависимости от их размера. Продавец в костюме медведя пояснил, что тюльпаны привезли из Сочи, а кроме цветов у него также можно купить большую подушку в виде зайца.
В другой машине сообщили, что один голландский тюльпан у них можно приобрести за 60 рублей, но в продаже есть и готовые букеты в упаковочной бумаге — в этом случае набор из трёх тюльпанов обойдётся в 150 рублей.
Несколькими днями ранее на улицах города начали продавать мимозу — за веточку просят от 50 до 250 рублей.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова