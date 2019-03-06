Скоро на каждом углу: на площадь Ленина приехали машины, набитые тюльпанами

Продавцы отдают цветы по цене до 70 рублей за штуку

Уличная торговля цветами началась в преддверии Международного женского дня





В центре Новосибирска развернулась уличная торговля тюльпанами к 8 Марта: на площади Ленина цветы продаются по цене до 70 рублей за шутку.





По наблюдениям корреспондента НГС, вечером на площади Ленина стояли две машины с тюльпанами.





Представители одной из этих торговых точек продавали цветы по 60–70 рублей в зависимости от их размера. Продавец в костюме медведя пояснил, что тюльпаны привезли из Сочи, а кроме цветов у него также можно купить большую подушку в виде зайца.





В другой машине сообщили, что один голландский тюльпан у них можно приобрести за 60 рублей, но в продаже есть и готовые букеты в упаковочной бумаге — в этом случае набор из трёх тюльпанов обойдётся в 150 рублей.





Продавцы завлекают горожан яркими плакатами





Несколькими днями ранее на улицах города начали продавать мимозу — за веточку просят от 50 до 250 рублей.

