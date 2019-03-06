С первым потопом: двор девятиэтажки в Ленинском районе ушёл под воду
Замёрзшая вода превратила двор жилого дома в каток
Днём 6 марта двор жилой многоэтажки в Ленинском районе затопило водой.
Коммунальная авария случилась во дворе девятиэтажного дома
«Там утром было повреждение в колодце и [в связи с этим] отключение. На Забалуева, 70 каждый год с наступлением весны затапливает дворы талой водой. Поэтому отношения к нашей утечке не может быть никакого. То, что там затапливает дворы и периодически мы даем технику для откачки, — такое есть. Но чтобы нашей водой затопило — такого быть не может. Это талая вода: плюсовая температура, солнце вышло, и начало таять», — рассказали корреспонденту НГС в МУП «Горводоканал».
В «Горводоканале» добавили, что талая вода во дворе дома не уходит из-за отсутствия ливневой канализации.
Летом на всей территории Порт-Артурских переулков в Ленинском районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Решение о введении такого статуса власти приняли после того, как поднявшиеся грунтовые воды затопили частный сектор. Оказались затоплены больше 800 домов.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/act54