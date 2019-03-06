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usd 65.80
eur 74.51
Мой дом

Коммунальщики устроили снегоотвал посреди многоэтажек Горского микрорайона

Жильцы боятся, что снег не успеют вывезти, и двор затопит

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Площадка из окна дома № 8 по улице Горской три дня назад

Фото: предоставлено читателем НГС

Возле парковки между домами на Горском жилмассиве в левобережье Новосибирска появился снегоотвал — несколько дней подряд управляющая компания свозит туда снег из соседних дворов.

«Кажется, у нас на Горском снегоотвал устроили. Скоро, наверное, поплывём», — сообщила корреспонденту НГС жительница дома на Горском, 8 Галина. 

По её словам, несколько дней снег выгружают на площадку между домом № 4 по улице Стартовой и домом № 2 по улице Горской.

Так площадка выглядит сегодня

Фото: предоставлено читателем НГС

В управляющей компании Первого строительного фонда объяснили, что снег лежит временно и через неделю его уберут. 

«Это временная площадка для складирования снега. До конца недели она будет убрана. Со всех дворов вывозят, там складируют и далее в ночное и вечернее время вывозят», — прокомментировал заместитель руководителя УК Сергей Бронников. 

Сегодня же первый потоп случился в Западном жилмассиве, где затопило двор девятиэтажки, — коммунальщики объяснили подтопление таянием снега

Недавно прокуратура потребовала убрать сугробы и наледь с двух десятков улиц Новосибирска. 

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Анна Богданова
Фото предоставлены читателем НГС

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КОММЕНТАРИИ (31)

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❽‏‏‏‏‏‏‏‏‏
6 март 2019 в 19:53

Частный дом контрастно смотрится среди кирпичных многоэтажек

хихихи
6 март 2019 в 19:46

Вот не пойму я этих жителей.Ведь там же снег и с их двора.То есть они хотят чтобы двор был чистым, а увозят пусть в соседний?
У нас тоже так складировали, но за три ночи вывезли.
А если они недоволны, то снег с их двора, нужно было складировать кучей или на их стоянке или детской площалке.

Фото пользователя
Директор Завода (Ржака)
6 март 2019 в 19:51

Жители сами виноваты. Платить за вывоз снега не хотят. Заплатили бы - сразу бы все увезли.

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