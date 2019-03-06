Коммунальщики устроили снегоотвал посреди многоэтажек Горского микрорайона

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Площадка из окна дома
Возле парковки между домами на Горском жилмассиве в левобережье Новосибирска появился снегоотвал — несколько дней подряд управляющая компания свозит туда снег из соседних дворов.
«Кажется, у нас на Горском снегоотвал устроили. Скоро, наверное, поплывём», — сообщила корреспонденту НГС жительница дома на Горском, 8 Галина.
По её словам, несколько дней снег выгружают на площадку между домом
В управляющей компании Первого строительного фонда объяснили, что снег лежит временно и через неделю его уберут.
«Это временная площадка для складирования снега. До конца недели она будет убрана. Со всех дворов вывозят, там складируют и далее в ночное и вечернее время вывозят», — прокомментировал заместитель руководителя УК Сергей Бронников.
Сегодня же первый потоп случился в Западном жилмассиве, где затопило двор девятиэтажки, — коммунальщики объяснили подтопление таянием снега.
Недавно прокуратура потребовала убрать сугробы и наледь с двух десятков улиц Новосибирска.
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Анна Богданова
Фото предоставлены читателем НГС
Вот не пойму я этих жителей.Ведь там же снег и с их двора.То есть они хотят чтобы двор был чистым, а увозят пусть в соседний?
У нас тоже так складировали, но за три ночи вывезли.
А если они недоволны, то снег с их двора, нужно было складировать кучей или на их стоянке или детской площалке.