Коммунальщики устроили снегоотвал посреди многоэтажек Горского микрорайона

Возле парковки между домами на Горском жилмассиве в левобережье Новосибирска появился снегоотвал — несколько дней подряд управляющая компания свозит туда снег из соседних дворов.

«Кажется, у нас на Горском снегоотвал устроили. Скоро, наверное, поплывём», — сообщила корреспонденту НГС жительница дома на Горском, 8 Галина.