Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

Под запрет попадут даже дома в курортных зонах, которые в сезон сдаются отпускникам





Сегодня в третьем, окончательном чтении был принят закон, запрещающий размещать гостиницы и хостелы в жилых домах. За документ проголосовали 405 депутатов и только один воздержался. Норму зафиксируют в Жилищном кодексе.







Законопроект попал в Госдуму еще в 2015 году и тогда же был принят в первом чтении, однако потом откладывался — к нему подключилось Правительство РФ. Власти неоднократно предлагали смягчить норму, чтобы не угнетать бизнес: например, разрешить хостелы в приватизированном жилье и с учетом согласия большинства собственников. Но эти рекомендации были проигнорированы.







Ранее глава Комитета по жилищной политике ГД, автор законопроекта Галина Хованская подчеркивала, что под запрет попадут и многоквартирные дома, и дома в курортных зонах страны, которые собственники используют для размещения отдыхающих, пишет «Коммерсантъ». Сегодня депутат добавила, что большинство владельцев хостелов свой бизнес не регистрируют и налоги не платят, а значит, проконтролировать ситуацию невозможно.







— Возвращаясь к сегодняшнему выступлению [главы Минэкономразвития] господина [Максима] Орешкина, откуда они взяли цифру потери [для бизнеса] четыре миллиарда [рублей], если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно? — цитирует Хованскую «Медуза».



