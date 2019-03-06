Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон
Сегодня в третьем, окончательном чтении был принят закон, запрещающий размещать гостиницы и хостелы в жилых домах. За документ проголосовали 405 депутатов и только один воздержался. Норму зафиксируют в Жилищном кодексе.
Законопроект попал в Госдуму еще в 2015 году и тогда же был принят в первом чтении, однако потом откладывался — к нему подключилось Правительство РФ. Власти неоднократно предлагали смягчить норму, чтобы не угнетать бизнес: например, разрешить хостелы в приватизированном жилье и с учетом согласия большинства собственников. Но эти рекомендации были проигнорированы.
Ранее глава Комитета по жилищной политике ГД, автор законопроекта Галина Хованская подчеркивала, что под запрет попадут и многоквартирные дома, и дома в курортных зонах страны, которые собственники используют для размещения отдыхающих, пишет «Коммерсантъ». Сегодня депутат добавила, что большинство владельцев хостелов свой бизнес не регистрируют и налоги не платят, а значит, проконтролировать ситуацию невозможно.
— Возвращаясь к сегодняшнему выступлению [главы Минэкономразвития] господина [Максима] Орешкина, откуда они взяли цифру потери [для бизнеса] четыре миллиарда [рублей], если большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, не регистрируются и проконтролировать эту ситуацию на сегодняшний день невозможно? — цитирует Хованскую «Медуза».
Фото: Стас Соколов/NGS.RU