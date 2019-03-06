Во дворе вуза для будущих чиновников сожгли 2-метровое чучело с большими губами
Таким образом студенты Сибирского института управления решили проводить зиму
Студенты Сибирского института управления — филиала РАНХиГС первыми в городе проводили зиму. На большой перемене во дворе новосибирского вуза устроили праздничные гуляния, во время которых сожгли 2-метровое чучело уходящей зимы.
О традиции, которую в учебном заведении поддерживают почти 30 лет, корреспонденту НГС рассказала замдиректора по учебной работе СИУ РАНХиГС Надежда Кириллова.
«Сегодня у нас традиционный праздник — Масленица. Мы провожаем зиму. 27 лет такая традиция существует — столько же, сколько и институт. Пекутся блины, студенты готовят конкурсы. Скоморохи, шутки, веселье», — сообщила Надежда Кириллова.
Кириллова уточнила, что в вузе отмечают Масленицу раньше всех — заключительный день праздничной недели приходится на воскресенье, когда студенты не учатся и на гуляния прийти не могут.
Всё действие проходило прямо перед входом в Сибирский институт управления РАНХиГС во время большой получасовой перемены. Студенты перетягивали канат, кидали валенок на дальность, катались на санках и ели блины с чаем. В финале все переместились во внутренний двор учебного заведения, где подожгли 2-метровое масленичное чучело, замотанное в разноцветные тряпки и с большими глазами и ртом.
«Для чучела мы заказали 4 мешка сена, использовали также макулатуру — из неё руки делали, очень много ткани и всякие старые юбки, платочки, которые принесли ребята. Роста она получилась среднестатистического — 1 м 70 см. <…> Примерно неделю [чучело] делали», — рассказал корреспонденту НГС студент Дмитрий Шидловский.
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Илья Калинин
Фото и видео Густаво Зырянова