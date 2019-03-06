Лыжник из Новосибирска пришёл на финиш четвёртым, но всё равно получил бронзу Универсиады

Андрей Собакарёв стал бронзовым призёром в спринтерской гонке вольным стилем

Победители гонки (слева направо): Асет Дюсенов, Александр Терентьев и Андрей Собакарёв
Победители гонки (слева направо): Асет Дюсенов, Александр Терентьев и Андрей Собакарёв


На Универсиаде в Красноярске прошёл финал спринтерской гонки среди мужчин. Новосибирский лыжник Андрей Собакарёв пришёл к финишу четвёртым, но из-за дисквалификации лидера гонки стал бронзовым призёром.


Победителем гонки стал россиянин Александр Терентьев — он завершил гонку за 2:49.39. Вторым к финишу пришёл Асет Дюсенов из Казахстана, он отстал от победителя всего на 0:02 секунды. Андрей Собакарёв прошёл гонку за 2:51.46. При этом лидер гонки россиянин Иван Якимушин был дисквалифицирован за нарушение правил.


«Мужской финал получился не менее захватывающим. Лидерство в забеге захватили россияне Собакарёв, Терентьев и Якимушкин. Не отпускал их представитель Казахстана Асет Дюсенов. В борьбе на финише Иван Якимушкин оказался первым. Но уже после финиша его дисквалифицировали», — говорится на официальном сайте Универсиады. По данным сайта, Якимушин получил вторую жёлтую карточку за то, что на спуске ухватился за палку соперника.


На прошлых выходных новосибирский сноубордист Даниил Дильман стал серебряным призёром Универсиады — это была первая победа новосибирцев на Студенческих играх.

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