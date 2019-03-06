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«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков

На кроссовере Nissan Qashqai стоит дорогая сигнализация — почему она не помогает от угона

В очередном выпуске проекта «Угонят — не угонят?» — читательница Екатерина и её свеженький Nissan Qashqai 2014 года выпуска. Почему от угона не спасает дорогостоящая сигнализация Pandora, сколько продержался этот автомобиль и как его все-таки обезопасить — будем разбираться вместе со специалистами компании «Цезарь Сателлит». 


«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


На кроссовере Екатерины установлена современная сигнализация Pandora Pandect X-3110 с беспроводным реле блокировки бензонасоса. Сам автомобиль оборудован системой бесключевого доступа — это минус для безопасности и благоприятное обстоятельство для угонщиков. 



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


Ведь открыть двери воры могут с помощью «удочки» — метод, когда радиосигнал от брелока хозяина ретранслируется к автомобилю.



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


Итак, открываем автомобиль «удочкой» — но сирена начинает кричать. Это значит, что установщики грамотно запрограммировали сигнализацию — она не снимается с режима охраны при штатном отпирании замков. «Вскроется штатка, но Pandora не откроется, потому что метки рядом нет. Там включена функция "Запрет снятия с охраны без метки". Pandora заорет и будет звонить хозяйке», — объясняет Василий Синицин, старший специалист по мобильным объектам. 



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


Из-за предполагаемых звонков сигнализации на телефон владельца профессиональный угонщик перед вскрытием будет использовать глушилку GSM-сигнала. Вот мы попали в салон и нужно скорее нейтрализовать сирену. В этой модели Qashqai козырек приборки представляет собой единое целое со всей передней панелью, поэтому ставить блок сигнализации за приборы тут затруднительно. Угонщик это знает и ищет самые вероятные и доступные места установки блока. 



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


И тут же обнаруживает его — внизу под рулевой колонкой, в районе педалей, за пластиковой накладкой. Достаточно выдернуть разъем из блока, и сирена перестает кричать. Сигнализация обесточена и больше не блокирует зажигание, но осталось еще беспроводное реле-блокировка, которое шло в комплекте. 



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


Это реле блокирует цепь питания бензонасоса и срабатывает, когда в машину садится владелец с радиометкой. То, что блокируется именно бензонасос, специалисты поняли, когда завели автомобиль — двигатель поработал несколько секунд и начал прерывисто глохнуть. Это не самый эффективный вариант блокировки. Само реле может стоять в пороге или под капотом, но его даже не надо искать.


Внимание! В проект «Угонят — не угонят?» приглашаются читатели НГС со своими автомобилями. Вместе с экспертами мы проверим надежность сигнализации вашего авто, оценим скорость угона, дадим необходимые рекомендации по сохранности машины! Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.


«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


«Если бы там была блокировка форсунок, коленвала, распредвала, зажигания — машина бы заглохла одним рывком. А тут угонщику не надо искать, где там разрезана цепь, куда спрятано реле. Он просто подает с прикуривателя питание 12 вольт на провод бензонасоса, насос начинает работать», — говорит Алексей Щерба, руководитель отдела сервиса. 



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


Найти провод можно, заранее зная схему проводки угоняемого автомобиля. Можно и прозвонить провода, но это дополнительное время, а вор обычно идет на дело заранее подготовленным. Вот и всё, питание на насос подано, автомобиль уезжает, и без маячка найти его практически невозможно. 



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


По мнению специалистов, представленный Nissan Qashqai заслуживает 2,5 балла по 5-балльной шкале защищенности. Время его угона всего 3 минуты. Дорогая сигнализация и дополнительное реле с радиометкой вроде и хороши, но установлены тривиально и быстро нейтрализуются. Что же сделать, чтобы усилить защиту кроссовера Екатерины?



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


«Перенести блок сигнализации, чтобы доступ был посложнее. Беспроводное реле перенести на какую-то цепь, которая будет сразу глушить автомобиль — зажигание, коленвал, распредвал. Зажигание обрубилось — и ты не знаешь, какой провод перерезан, тебе надо его найти или обойти. Все реле, месторасположение блоков — это все увеличивает время угона», — отмечает Алексей Щерба. 



«Угонят — не угонят?»: спасаем Екатерину на «Ниссане Кашкай» от нашествия угонщиков


Бюджет на переустановку сигнализации и реле — около 12 тысяч рублей. Можно еще поставить механический блокиратор капота, чтобы затруднить поиск реле и цепей, которые оно блокирует — это еще 12 тысяч рублей. И в идеале каждый автомобиль нуждается в маячке отслеживания — 5–6 тысяч рублей. 


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