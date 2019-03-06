Новосибирский зоопарк сделал для больших куниц полосу препятствий из мяса

В зоопарке состоялось показательное кормление в вольере с тайрами

Тайры могут достигать в длину больше метра





Новосибирский зоопарк опубликовал видео с показательного кормления тайр — для хищников разложили мясо по разным местам в клетке.





«На видео тайры лакомятся курицей и говядиной», — сообщили в зоопарке.





Мясо было привязано, подвешено и разложено на ветках деревьев в вольере, чтобы достать еду, тайры подпрыгивали, подтягивались и изгибались.





«Тайру можно назвать новичком в коллекции куницеобразных Новосибирского зоопарка. Впервые зоопарк получил их из Англии в 2014 году. Через год на свет появились первые малыши. С тех пор наши тайры ежегодно приносят потомство — уже родилось шесть детёнышей. В России нигде больше тайры не размножаются», — рассказывают в учреждении.





Тайра — вид хищных млекопитающих из семейства куньих, распространённых в Центральной и Южной Америке. Образует отдельный род и является близкой родственницей европейских куниц.





Многие особи достигают в длину 60–70 см, к которым добавляются от 38 до 47 см длины хвоста. Вес этих животных составляет от 4 до 5 кг.









В зоопарке часто проводят показательные кормления зверей — однажды там кормили на публику самку ягуара.