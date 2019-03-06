В новосибирской мечети устроили показ мод

Показ одежды стал частью программы «Дня женщины» в исторической мечети «Ихлас» — на мероприятие собрались больше 100 мусульманок





В новосибирской исторической мечети «Ихлас» на улице Фрунзе прошёл показ красивой женской одежды для мусульманок.







В дефиле участвовали девушки из мусульманских семей — представительницы молодёжного клуба «Алтын йолдыз» при Новосибирском областном татарском культурном центре.







«Они разные <…> и по росту, и по размеру, и по комплекции. Абсолютно обычные девушки, красивые, но, как говорится, не было отбора специального для того, чтобы участвовали, — просто было их желание в первую очередь учтено», — рассказала корреспонденту НГС организатор показа, член общественной организации «Региональная татарская национально-культурная автономия Новосибирской области» Альсина Шаймарданова.







Необычное дефиле стало частью праздника для женщин, который историческая мечеть «Ихлас» организовала вместе с Новосибирским областным татарским культурным центром и Региональной татарской национально-культурной автономией Новосибирской области.







Участницы дефиле прошлись по мечети в красивой одежде для будней и праздников





Как пояснила Альсина Шаймарданова, одежду для дефиле предоставили мусульманские магазины города, в том числе магазин, работающий при мечети. Подготовить девушек к показу помогла стилист Анастасия Аммар, которая в этот день также проводила в мечети мастер-класс по завязыванию платков. Всего на праздник пришли больше 100 девочек, девушек и женщин разного возраста.







Показ одежды прошёл на втором этаже в женской половине мечети





Альсина Шаймарданова подчеркнула, что дефиле в мечети не имеет ничего общего с пафосными показами мод. В нём участвовали не профессиональные модели, а обычные девушки, и зрительницам было легче представить, как они сами будут выглядеть в этой одежде.







«От этих показов идёт больше тепла, и больше отдача потом от людей в плане эмоциональном. <…> Женщина по-другому воспринимает показ, когда он идёт в таком формате», — пояснила организатор дефиле.





В дефиле участвовали девушки из молодёжного клуба «Алтын йолдыз», который работает в Новосибирском областном татарском культурном центре





По её словам, показ прошёл в доброжелательной атмосфере. Пришедшие на праздник смогли увидеть женскую одежду для разных времён года, в том числе праздничную, спортивную, домашнюю, а также наряды для молодых мам.







«Во время показа <…> мы комментировали, что и как можно надеть, они (зрительницы. — Прим. ред.) прекрасно видели, <…> как это может выглядеть достойно, стильно, как это можно комбинировать», — рассказала Альсина Шаймарданова.







Она добавила, что многие из участниц показа ради него впервые побывали в мечети, и это тоже было одной из целей прошедшего мероприятия.









Ранее в Новосибирске прошёл другой необычный показ модной одежды: дизайнеры показали свои коллекции прямо на улице в центре города, отказавшись от подиумов и софитов.