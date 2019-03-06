Капитана теплохода отдали под суд за рыбалку на краснокнижного осетра
Команда судна поймала трёх осетров в Ордынском районе
Капитан теплохода Новосибирского рыбзавода попал на скамью подсудимых за ловлю краснокнижного сибирского осетра.
По версии следствия, 8 ноября 2018 года в Ордынском районе области команда теплохода выловила из Обского моря трёх особей сибирского осётра, который занесён в Красную книгу.
«Капитан теплохода Новосибирского рыбозавода <…> не принял решение о возвращении в среду обитания выловленного сибирского осетра, тем самым незаконно добыл особо ценный водный биологический ресурс», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Капитана теплохода задержали сотрудники полиции в Каменском районе Алтайского края. Незаконно пойманную рыбу полицейские забрали.
«Уголовное дело рассматривал Барнаульский следственный отдел, так как его задержали в водах водоотведения, принадлежащих Алтайскому краю. Капитан теплохода — новосибирец. Вину признаёт и идёт навстречу следствию», — рассказала корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ Наталия Яковлева.
Следователи добавили, что капитан теплохода причинил ущерб государству в размере
Уголовное дело уже утверждено прокурором и направлено в суд.
Осенью прошлого года под Новосибирском полиция задержала подозреваемого в браконьерстве, выловившего из Обского моря несколько сотен рыб.
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Александр Сильченко
Фото zapsib-sut.sledcom.ru