Отпустить или оставить: суд решает судьбу арестованного замдиректора клиники Мешалкина

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Ранее, 22 февраля, Центральный районный суд решил отправить Евгения Покушалова в СИЗО до 19 апреля





Днём 6 марта Новосибирский областной суд рассматривает апелляцию по делу арестованного замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова — НГС передаёт подробности из зала суда.





13:53

При этом в суде заверили, что прессу на оглашение решения по жалобе защиты Покушалова пустят.





13:47

Сегодняшний суд пройдёт в закрытом режиме — из зала попросили выйти всех, кто может «помешать тайне следствия».





13:44

Самого Покушалова сегодня в суд не привезут — он будет участвовать в заседании по видеотрансляции из СИЗО.





13:41

Напомним, что Евгений Покушалов имеет научную степень доктора медицинских наук, он занимает должность заместителя директора по научно-экспериментальной работе — два года назад учёный получил премию за научную работу от президента Владимира Путина. В день задержания Покушалова его начальник, директор клиники Александр Караськов выступил в защиту коллеги — он назвал произошедшее «беспределом».







13:39

Среди пришедших поддержать Покушалова в суд замечена депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус. Накануне на своей странице Facebook она сообщала, что готова лично поручиться за хирурга ради того, чтобы суд отпустил его из СИЗО.





13:36

В отношении учёного возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).







13:34

Корреспондент НГС сообщает, что фото- и видеосъёмка на заседании запрещены.





13:34

Сегодня в 13:30 областной суд начнёт рассматривать апелляцию Евгения Покушалова — его адвокат намерена обжаловать меру пресечения для учёного и изменить её на домашний арест. Если защите не удастся это сделать, Покушалов останется в СИЗО до 19 апреля.







13:27

Напомним, силовики из ФСБ задержали известного учёного и кардиохирурга Евгения Покушалова 20 февраля на рабочем месте — в клинике Мешалкина. Очевидцы отмечали, что это был настоящий рейд с автоматами, позже представители ФСБ опровергли эту информацию, сообщив, что они не мешали лечебному процессу.





