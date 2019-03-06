Отпустить или оставить: суд решает судьбу арестованного замдиректора клиники Мешалкина
Защита Евгения Покушалова требует выпустить его из СИЗО
Днём 6 марта Новосибирский областной суд рассматривает апелляцию по делу арестованного замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова — НГС передаёт подробности из зала суда.
При этом в суде заверили, что прессу на оглашение решения по жалобе защиты Покушалова пустят.
Сегодняшний суд пройдёт в закрытом режиме — из зала попросили выйти всех, кто может «помешать тайне следствия».
Самого Покушалова сегодня в суд не привезут — он будет участвовать в заседании по видеотрансляции из СИЗО.
Напомним, что Евгений Покушалов имеет научную степень доктора медицинских наук, он занимает должность заместителя директора по научно-экспериментальной работе — два года назад учёный получил премию за научную работу от президента Владимира Путина. В день задержания Покушалова его начальник, директор клиники Александр Караськов выступил в защиту коллеги — он назвал произошедшее «беспределом».
Среди пришедших поддержать Покушалова в суд замечена депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус. Накануне на своей странице Facebook она сообщала, что готова лично поручиться за хирурга ради того, чтобы суд отпустил его из СИЗО.
В отношении учёного возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Корреспондент НГС сообщает, что фото- и видеосъёмка на заседании запрещены.
Сегодня в 13:30 областной суд начнёт рассматривать апелляцию Евгения Покушалова — его адвокат намерена обжаловать меру пресечения для учёного и изменить её на домашний арест. Если защите не удастся это сделать, Покушалов останется в СИЗО до 19 апреля.
Напомним, силовики из ФСБ задержали известного учёного и кардиохирурга Евгения Покушалова 20 февраля на рабочем месте — в клинике Мешалкина. Очевидцы отмечали, что это был настоящий рейд с автоматами, позже представители ФСБ опровергли эту информацию, сообщив, что они не мешали лечебному процессу.
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Мария Морсина, Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова, Марии Морсиной