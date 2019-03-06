Прокуроры заставили мэрию убрать лёд с дорог после публикации НГС

С двух десятков улиц Новосибирска должны исчезнуть сугробы и наледь

Читатели НГС сообщили в редакцию об опасных ледяных тротуарах и дорогах  — и прокуратура обратила на них внимание
Читатели НГС сообщили в редакцию об опасных ледяных тротуарах и дорогах — и прокуратура обратила на них внимание

Городская прокуратура организовала проверку после публикации НГС о заледеневших и опасных новосибирских тротуарах — десятки улиц, где падают горожане, мэрия теперь обязана почистить от снега и льда.


В конце февраля прокуроры районов Новосибирска проверяли, как очищены дороги и тротуары, рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора города Елена Васильева.


«А через 2 дня после этого выходит публикация, и [надо проверить ещё] те улицы, которые указаны в публикации. В связи с тем, что прошёл такой резонанс с травматизмом людей, что это в СМИ размещено, мэрия активизировала работу на данном направлении с учётом в том числе принятых мер прокурорского реагирования <…> 


По тем местам, по которым органы прокуратуры выявили нарушения, там будет 100% убрано», — заверила помощник прокурора.


По информации ведомства, прокуратура выявила нарушения по чистке снежных валов и наледи на улицах Ленина, Кутателадзе, Детский проезд, проспект Коптюга, Комсомольская, Прокопьевская, Таймырская, 25 лет Октября, Дуси Ковальчук, Промышленная, Гоголя, Комбинатская, Сурикова, Аксёнова, Вересаева, Марата, Железнодорожная, Комсомольский и Красный проспекты.


По этим нарушениям районные прокуратуры вынесли представления директорам ДЭУ — сейчас решается вопрос о возбуждении административных дел. Елена Васильева добавила, что проверки ещё идут.


Из-за весеннего гололёда сотни горожан упали на скользких тротуарах — так сильно, что им потребовалась помощь врачей.

Прочтений: 2032

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