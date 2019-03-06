Новосибирец прописал у себя 246 квартирантов с Хилокского рынка

За прописку мигрантов в квартире на Виктора Уса новосибирца отдали под суд





В Новосибирске под суд пойдёт житель Кировского района, который прописал в своей квартире на Виктора Уса 246 мигрантов из стран ближнего зарубежья.







«В марте 2018 года неработающий обвиняемый <…> решил расклеить объявления на Хилокском рынке с целью предоставления иностранным гражданам временной регистрации в своей квартире по адресу Виктора Уса, дом 7 за денежное вознаграждение. Ему сразу же стали поступать звонки от граждан ближнего зарубежья с просьбой прописать их временно в квартире. По телефону они оговаривали оплату в размере от 500 рублей до 2000 рублей», — сообщили в прокуратуре Кировского района Новосибирска.







По данным прокуратуры, с марта по июль 2018 года обвиняемый регулярно встречался с иностранцами возле многофункциональных центров Новосибирска. Мигранты передавали ему документы для регистрации в квартире. После этого обвиняемый ставил иностранцев на учёт и получал от них деньги за услугу, рассказали в надзорном ведомстве.







В прокуратуре района пояснили, что при встрече с иностранцами обвиняемый сразу же обговаривал то, что на самом деле в квартиру их жить не пустит. Всего, по информации ведомства, безработный успел поставить на учёт 246 мигрантов из ближнего зарубежья: Казахстана, Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии и Украины.







Теперь 37-летний обвиняемый пойдёт под суд за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан (ст. 322.3 УК РФ). Прокурор Кировского района Владимир Большунов уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и направил его мировому судье.







«Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа от 100 000 до 500 000 рублей», — сообщили в прокуратуре района.







Ранее в Новосибирске состоялся суд над бывшей сотрудницей ФМС и двумя её сообщниками, которые помогли незаконно переехать в Россию более чем двум сотням граждан Китая.

