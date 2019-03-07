Талантливого каратиста убило током на улице. Суды идут 2 года, но никого так и не наказали

21-летний Степан Макаров погиб в июле 2015 года





Новосибирский районный суд оправдал бывшую главу Толмачёвского сельсовета Галину Никулину — дело о халатности, из-за которой в 2015 году погиб 21-летний каратист Степан Макаров, рассматривали почти два года.





Спортсмен, член сборной РФ по каратэ и студент последнего курса НГТУ погиб от удара током в июле 2015 года во дворе собственного дома в селе Толмачёво под Новосибирском после того, как оборвался электрический кабель.





«Оборвался провод уличного освещения. Он был изолированный, перегорел об газовую трубу — провис был, ветер был в этот день, мотало, видимо, обгорел. Упал он на моего сына — упал он на него или он сам за него взялся — нет этому факту свидетелей, никто этого видеть, конечно, не мог. За уличное освещение отвечает глава администрации, возбудили уголовное дело. Дело расследовалось больше года, наверное», — рассказал корреспонденту НГС Владимир Макаров — отец Степана.





В прокуратуре Новосибирского района подтвердили, что к уголовной ответственности после инцидента привлекли Галину Никулина, которая в тот момент возглавляла Толмачёвский сельсовет Новосибирского района (она занимала эту должность с 1984 года до ухода в отставку в 2015 году. — Прим. ред.).





Отец погибшего Степана Макарова считает, что его сын погиб из-за нарушений при прокладке электрокабеля, которую допустили власти сельсовета.





Причиной инцидента могла стать опасная близость провода и газовой трубы — всего 25 см, между которыми не было защитного экрана и заземления, пояснил Макаров.





«У Никулиной было оправдание такое, что "это старая линия, она досталась мне в наследство, когда от электросетей передавали", что "там уличное освещение было всегда". В ходе судебного заседания было выяснено, что газ провели в 11-м году, а уличное освещение они сделали только в 14-м году — это у них по бумагам идёт, а уже в 15-м году они в январе заключают [контракт] о замене линий. Также в ходе суда было выяснено, что проект, который они делали на уличное освещение, должен был проходить по чётной стороне, а мы живём на нечётной стороне — по действующим опорам. Это доказали и газовики по схеме, и проектировщик, который делал свет», — пересказал Макаров то, что было во время первого судебного процесса.





В карточке уголовного дела на сайте Новосибирского районного суда указано, что дело рассматривалось с апреля 2017 года. 13 декабря того года суд вынес Никулиной приговор по по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) — ей дали 1,5 года лишения свободы условно.





Это решение Никулина обжаловала, 26 марта 2018 года приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение, чтобы провести дополнительное расследование. По информации Макарова, «для дачи правовой оценки изъятию проводов и правовой оценки заключенного муниципального контракта».





Владимир Макаров пояснил, что провода изъяли не сразу после происшествия, они некоторое время хранились у него дома. Но, тем не менее, второй суд также посчитал действительным протокол досмотра и изъятие проводов.





При этом во время повторного процесса суд посчитал, что то, что Никулина заключила муниципальный контракт, снимает с неё ответственность. «Суд пришёл к мнению, что Никулина не специалист по электроэнергии, не могла сама всего отследить ввиду отсутствия познания в данной области», — написал Макаров в сопроводительном письме в НГС.





В прокуратуре Новосибирского района корреспонденту НГС подтвердили, что





14 февраля 2019 года суд оправдал Никулину «в связи с отсутствием в действиях состава преступления».





«В настоящее время данный приговор обжалуется прокуратурой Новосибирского района, подано апелляционое представление», — добавили в прокуратуре.





Владимир Макаров сказал, что тоже намерен обжаловать решение суда. Он считает Никулину виновной в смерти сына. «Суд не стал учитывать, что данная линия появилась благодаря Никулиной с отклонением от проектной документации и незаконно была подключена в сеть», — настаивает Макаров.





Связаться с самой Галиной Никулиной не удалось. Корреспондент НГС передал ей вопросы через её бывшего коллегу, но на момент публикации ответа на них не поступило.





Степан погиб рядом с домом — на фото кабель с места происшествия



