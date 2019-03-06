Пресс-секретаря мэра отправили работать в администрацию Первомайского района

На новую должность Артём Роговский выйдет уже на следующей неделе

Артём Роговский (на фото в центре) работал с мэром Анатолием Локтем (слева) меньше 4 лет 
Артём Роговский (на фото в центре) работал с мэром Анатолием Локтем (слева) меньше 4 лет 


Сегодня, 6 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил своего пресс-секретаря Артёма Роговского заместителем главы администрации Первомайского района. Кто сменит Роговского на посту пресс-секретаря мэра, пока неизвестно.


Об этом сообщил Локоть во время визита на один из заводов Новосибирска. «Должен сказать, что я знаю Артём Анатольевича очень давно. <...> Он продолжительное [время] работал моим пресс-срекретарём, я даю высокую оценку этому сотрудничеству. Появилось такое предложение, я уже не помню кто первый был инициатором предложения, пойти всё-таки на практическую работу, связанную с организацией. Поэтому родилось такое решение. Мы поговорили, посомневавшись, я согласился. Он уходит и занимается укреплением руководства Первомайского района», — рассказал Локоть.


Информацию об этом подтвердил Артём Роговский. 


«Да, с 11-го числа я выхожу заместителем главы первомайской администрации по экономике и доходам. К сожалению, сейчас нет понимания [кто будет пресс-секретарём]», — сообщил Артём Роговский.


Артёму Роговскому 34 года. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» указано, что он окончил Институт культуры и молодёжной политики НГПУ по направлению социальной работы.


Он стал пресс-секретарём мэра в ноябре 2015 года, сменив на этой должности нынешнего заместителя мэра Артёма Скатова. До прихода в мэрию он работал в СМИ, вёл передачи «Кстати о погоде» и «Точка зрения», был редактором еженедельника «Спорт-Атака». 


На днях в своём аккаунте Instagram Артём Роговский сообщил, что провёл на радио «Городская волна» последний выпуск программы «Вечерний разговор с Артёмом Роговским». 


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Друзья, сегодня я провел последний эфир в качестве ведущего ток-шоу "Вечерний разговор с Артёмом Роговским" на радио @gorvolna. Благодарен всем, кто слушал программу и звонил с вопросами. Уверен, что аудитория нашей "Городской волны" - самая думающая и неравнодушная к жизни Новосибирска. Спасибо тем, кто помогал в создании программы и всему коллективу радиостанции. За эти три года вы стали важной частью моей жизни. Передаю программу в надежные руки) Всех обнимаю и люблю!) #радио #эфир #новосибирск

Публикация от Артём Роговский (@dinamit_84)


В марте 2018 года Анатолий Локоть уволил бывшего главу администрации Первомайского района Алексея Васильева — чиновник собрался на заслуженный отдых после работы во главе района с конца 1980-х годов. В апреле на должность главы администрации мэр назначил 44-летнего Виталия Новосёлова.


В начале марта Анатолий Локоть выбрал себе в советники бывшего первого вице-мэра города Виктора Воронова — ранее он работал заместителем главы города 6 лет и ушёл в отставку после оптимизации структуры мэрии.

Прочтений: 2002

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