Пресс-секретаря мэра отправили работать в администрацию Первомайского района

Артём Роговский (на фото в центре) работал с мэром Анатолием Локтем (слева) меньше 4 лет





Сегодня, 6 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил своего пресс-секретаря Артёма Роговского заместителем главы администрации Первомайского района. Кто сменит Роговского на посту пресс-секретаря мэра, пока неизвестно.





Об этом сообщил Локоть во время визита на один из заводов Новосибирска. «Должен сказать, что я знаю Артём Анатольевича очень давно. <...> Он продолжительное [время] работал моим пресс-срекретарём, я даю высокую оценку этому сотрудничеству. Появилось такое предложение, я уже не помню кто первый был инициатором предложения, пойти всё-таки на практическую работу, связанную с организацией. Поэтому родилось такое решение. Мы поговорили, посомневавшись, я согласился. Он уходит и занимается укреплением руководства Первомайского района», — рассказал Локоть.





Информацию об этом подтвердил Артём Роговский.





«Да, с 11-го числа я выхожу заместителем главы первомайской администрации по экономике и доходам. К сожалению, сейчас нет понимания [кто будет пресс-секретарём]», — сообщил Артём Роговский.





Артёму Роговскому 34 года. На его странице в социальной сети «ВКонтакте» указано, что он окончил Институт культуры и молодёжной политики НГПУ по направлению социальной работы.





Он стал пресс-секретарём мэра в ноябре 2015 года, сменив на этой должности нынешнего заместителя мэра Артёма Скатова. До прихода в мэрию он работал в СМИ, вёл передачи «Кстати о погоде» и «Точка зрения», был редактором еженедельника «Спорт-Атака».





На днях в своём аккаунте Instagram Артём Роговский сообщил, что провёл на радио «Городская волна» последний выпуск программы «Вечерний разговор с Артёмом Роговским».









В марте 2018 года Анатолий Локоть уволил бывшего главу администрации Первомайского района Алексея Васильева — чиновник собрался на заслуженный отдых после работы во главе района с конца 1980-х годов. В апреле на должность главы администрации мэр назначил 44-летнего Виталия Новосёлова.





В начале марта Анатолий Локоть выбрал себе в советники бывшего первого вице-мэра города Виктора Воронова — ранее он работал заместителем главы города 6 лет и ушёл в отставку после оптимизации структуры мэрии.