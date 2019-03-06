Автоинспекторы заставили сотню водителей снять чёрную плёнку с окон машин
ГИБДД два дня подряд тормозила тонированные автомобили на дорогах Новосибирска
За два дня, 4 и 5 марта, автоинспекторы Новосибирска остановили на дорогах города 131 затонированный автомобиль.
Акция «Тонировка» проходила два дня по всему городу, рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды отдела Госавтоинспекции по Новосибирску Владислав Савченков.
По информации ГИБДД, за двое суток на 131 водителя составили административные протоколы за управление машинами, стёкла которых пропускают света меньше, чем требует технический регламент.
«Устранено нарушение требований Технического регламента "О безопасности колёсных транспортных средств" — 128», — сказал Савченков.
Представитель городской ГИБДД отметил, что ещё трое водителей не смогли снять тонировку на месте и отправились на станцию техобслуживания.
О том, что ГИБДД будет проводить в Новосибирске эту акцию, жителей города предупреждали заранее — на прошлой неделе.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой