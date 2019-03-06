В Новосибирске отменили концерт Димы Билана: певец сломал ногу

«Концерт Димы Билана переносится на осень. Дата будет объявлена позже», — подтвердили корреспонденту НГС в ледовом дворце спорта «Сибирь», добавив, что при желании сдать купленные билеты на шоу можно через сервисы «Кассы.ру» или «Кассир.ру».

Информация о том, что концерт в Новосибирске перенесён в связи с травмой артиста, появилась на его официальном сайте.

Ранее на своей официальной странице в Instagram Дима Билан написал, что днём 18 февраля он поскользнулся на льду и сломал ногу. После ему сделали операцию: «вкрутили 9 шурупов и вставили пластину» в лодыжку левой ноги, и певец решил перенести часть весеннего тура на осень.

«Кто купил билеты на мартовские шоу, главное — не переживайте за билеты: всё сделаем в лучшем виде!!! Ведь если быть детальным и последовательным, то вернуться на сцену хочу со 100%-ной уверенностью и быть на максимуме своих возможностей. И потом, моё каждодневное общение со светилами хирургии тоже вносит свои коррективы в мои планы!!! Ведь отправляться в тур — это долгие переезды, отсутствие под рукой лечащего врача, ну и программа более двух часов, а реабилитация должна быть максимально серьезной и качественной!» — сообщил Дима Билан.



В компании «Кассы.ру» корреспонденту НГС пояснили, что купленные билеты на шоу Димы Билана остаются действительными — по ним можно будет пройти на концерт, который состоится осенью. Дата мероприятия уточняется. «Если вы хотите сделать возврат, вы можете в любое время произвести его в нашем офисе», — добавила специалист сервиса.



Ранее в Новосибирске отменили концерт певицы Гречки, который должен был состояться 15 марта в лофт-парке «Подземка».

