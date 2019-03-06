Жители Богдашки и прокуратура добились сноса пристройки рядом с ДК имени Горького

Пристройка появилась на первом этаже Дома культуры на Богдана Хмельницкого

К Дворцу культуры пристроили кирпичную стену — прокуратура заставила её снести
К Дворцу культуры пристроили кирпичную стену — прокуратура заставила её снести


Прокуратура заставила снести незаконную пристройку к комплексу ДК им. Горького в Калининском районе Новосибирска.


По информации пресс-службы областной прокуратуры, к комплексу, который включает здание ДК и два прилегающих дома, было незаконно пристроено капитальное сооружение.


«Как показала проверка, гражданин пристроил к стене памятника объект из металлоконструкций, смонтировав их без согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области и собственниками входящего в охранный комплекс жилого дома», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.


После проверки прокурор обратился в Центральный районный суд с иском о демонтаже незаконной конструкции. Суд полностью удовлетворил иск.


«В настоящее время незаконная пристройка полностью демонтирована», — сообщили в ведомстве.


Как рассказала корреспонденту НГС председатель ТСЖ «Красная горка» Татьяна Чернакова, незаконная пристройка примыкала к первому этажу дома № 38 на Богдана Хмельницкого.


«Вместе с ДК им. Горького памятниками являются и два дома: дом с библиотекой и дом с рестораном. Пристройка была к дому с библиотекой. <…> На первом этаже к двери они решили сделать пристройку типа тамбура, не согласовав ни с кем. <…> Мы написали письмо в прокуратуру, полицию. Но никто ничего не смог сделать, и нам пришлось действовать своими силами. <…> Здесь нет ничьей заслуги <…> я полгода разговаривала с собственниками, что надо снести [пристройку]. Это заслуга жителей, нам никто не помог», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Чернакова.


Осенью прошлого года мэрия Новосибирска собралась сносить пристройку к зданию «Вилки-Ложки» у станции метро «Речной вокзал» — власти считают здание самовольной постройкой, но его владелец с этим не согласен.

Прочтений: 1468

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (13)13
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено