Жители Богдашки и прокуратура добились сноса пристройки рядом с ДК имени Горького

К Дворцу культуры пристроили кирпичную стену — прокуратура заставила её снести





Прокуратура заставила снести незаконную пристройку к комплексу ДК им. Горького в Калининском районе Новосибирска.





По информации пресс-службы областной прокуратуры, к комплексу, который включает здание ДК и два прилегающих дома, было незаконно пристроено капитальное сооружение.





«Как показала проверка, гражданин пристроил к стене памятника объект из металлоконструкций, смонтировав их без согласования с Управлением по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области и собственниками входящего в охранный комплекс жилого дома», — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.





После проверки прокурор обратился в Центральный районный суд с иском о демонтаже незаконной конструкции. Суд полностью удовлетворил иск.





«В настоящее время незаконная пристройка полностью демонтирована», — сообщили в ведомстве.





Как рассказала корреспонденту НГС председатель ТСЖ «Красная горка» Татьяна Чернакова, незаконная пристройка примыкала к первому этажу дома № 38 на Богдана Хмельницкого.





«Вместе с ДК им. Горького памятниками являются и два дома: дом с библиотекой и дом с рестораном. Пристройка была к дому с библиотекой. <…> На первом этаже к двери они решили сделать пристройку типа тамбура, не согласовав ни с кем. <…> Мы написали письмо в прокуратуру, полицию. Но никто ничего не смог сделать, и нам пришлось действовать своими силами. <…> Здесь нет ничьей заслуги <…> я полгода разговаривала с собственниками, что надо снести [пристройку]. Это заслуга жителей, нам никто не помог», — рассказала корреспонденту НГС Татьяна Чернакова.



Осенью прошлого года мэрия Новосибирска собралась сносить пристройку к зданию «Вилки-Ложки» у станции метро «Речной вокзал» — власти считают здание самовольной постройкой, но его владелец с этим не согласен.