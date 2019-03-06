ТЦ на «Речном вокзале» закрыли из-за отключения электричества

Утром 6 марта торговый комплекс «Река» около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска остался без света — здание закрыто, и в него никого не пускают.

Об этом сообщил корреспондент НГС, прислав фотографию с объявлением, — в нём сообщается, что комплекс закрыт до устранения аварии. По наблюдению корреспондента НГС, открытия комплекса у входа в него дожидаются несколько покупателей.