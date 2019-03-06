6 марта среда
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 65.80
eur 74.51
  • 18 февраля 2019

    Новое от редакции

    Теперь вы можете наслаждаться любимыми форматами на сайте в подборках - они стали кликабельными! Если видите подпись "фоторепортаж", "история", "интервью" и другие - просто нажимайте на это слово и читайте подобные материалы.

    3 декабря 2018

    Мы обновили НГС

    Если вы видите это сообщение, значит, вы попали в число тех, кому мы готовы показать новый НГС. Нам очень хочется, чтобы он был удобным для читателей. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями!

    Подробнее
    Еще

Темы

СЕЙЧАС -6°С
Пробки 6/10
usd 65.80
eur 74.51
Происшествия

ТЦ на «Речном вокзале» закрыли из-за отключения электричества

Из-за аварии на электросетях в здание никого не пускают

Поделиться

1 735
33 Обсудить

Все новости

Все новости

Здание закрыто, и в него никого не пускают

Фото: Мария Тищенко / НГС

Утром 6 марта торговый комплекс «Река» около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска остался без света — здание закрыто, и в него никого не пускают.

Об этом сообщил корреспондент НГС, прислав фотографию с объявлением, — в нём сообщается, что комплекс закрыт до устранения аварии. По наблюдению корреспондента НГС, открытия комплекса у входа в него дожидаются несколько покупателей.

Рядом с комплексом открытия дожидается несколько людей

Фото: Мария Тищенко / НГС

Информацию о закрытии комплекса корреспонденту НГС подтвердили в отделе рекламы и PR ТК «Река». «Авария произошла на городских электросетях. Обесточена часть Октябрьского района, в том числе и наш ТК "РЕКА". Электроснабжение восстановлено, комплекс работает в обычном режиме. Электроэнергии не было около 2 часов», — сообщили в отделе рекламы и PR.

В пресс-службе РЭС корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать причины аварии и время её устранения, попросив направить запрос. В пресс-центре мэрии об аварии также ничего не знали, сообщив, что уточнят информацию в единой справочной службе.

В середине февраля из-за повреждения кабеля без света остались 105 зданий по улице Балластная в Ленинском районе Новосибирска.

Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Дмитрий Здорников, Мария Тищенко
Фото Мария Тищенко

По теме

ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

отключение света

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (33)

RыSя(Сосуля)-селёдка-с-
6 март 2019 в 11:01

Странно, а что генераторов нет в тц? что будет делать с продуктами которые разморозятся?

Фото пользователя
Аарон Вассертрум
6 март 2019 в 10:59

Жаль что не просто "закрыли", а лучше би "снесли"...

Павел2016(он же Абдулла)
6 март 2019 в 11:15

Мне эта новость не интересна! Мы с женой живём в Плотниково, у нас своё хозяйство и по всяким ТЦ не ездим! Я только на рынок по работе на своём паджерике езжу, а беременную жену вожу на Приоре, она у меня очень экономная и сказала, что ради неё не стоит бензин жечь!