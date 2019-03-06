ТЦ на «Речном вокзале» закрыли из-за отключения электричества

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Здание закрыто, и в него никого не пускают
Утром 6 марта торговый комплекс «Река» около станции метро «Речной вокзал» в Октябрьском районе Новосибирска остался без света — здание закрыто, и в него никого не пускают.
Об этом сообщил корреспондент НГС, прислав фотографию с объявлением, — в нём сообщается, что комплекс закрыт до устранения аварии. По наблюдению корреспондента НГС, открытия комплекса у входа в него дожидаются несколько покупателей.
Информацию о закрытии комплекса корреспонденту НГС подтвердили в отделе рекламы и PR ТК «Река». «Авария произошла на городских электросетях. Обесточена часть Октябрьского района, в том числе и наш ТК "РЕКА". Электроснабжение восстановлено, комплекс работает в обычном режиме. Электроэнергии не было около 2 часов», — сообщили в отделе рекламы и PR.
В пресс-службе РЭС корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать причины аварии и время её устранения, попросив направить запрос. В пресс-центре мэрии об аварии также ничего не знали, сообщив, что уточнят информацию в единой справочной службе.
В середине февраля из-за повреждения кабеля без света остались 105 зданий по улице Балластная в Ленинском районе Новосибирска.
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Дмитрий Здорников, Мария Тищенко
Фото Мария Тищенко
Странно, а что генераторов нет в тц? что будет делать с продуктами которые разморозятся?
Мне эта новость не интересна! Мы с женой живём в Плотниково, у нас своё хозяйство и по всяким ТЦ не ездим! Я только на рынок по работе на своём паджерике езжу, а беременную жену вожу на Приоре, она у меня очень экономная и сказала, что ради неё не стоит бензин жечь!