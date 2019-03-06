Работодатели признались, что считают женщин-сотрудников надёжнее мужчин

В опросе участвовали работодатели 420 компаний





Новосибирские работодатели назвали женщин более ответственными и целеустремленными сотрудниками, чем мужчин.





Накануне Международного женского дня портал по поиску работы Зарплата.ру спросил у 420 представителей городских компаний, какую роль они отводят женщинам в рабочих вопросах.





«13% опрошенных отметили, что женщины — более надежные работники. 10% такими считают мужчин. А 77% не видят разницы в выполнении рабочих обязанностей у представителей разных полов», — рассказывают о результатах специалисты портала.







Кроме того, треть опрошенных работодателей Новосибирска отметили, что при поиске новых сотрудников не делят соискателей по половому признаку и ориентируются на их опыт и профессионализм. А 67% респондентов признались, что у них есть вакансии, на которые они рассматривают только людей определенного пола.





При этом 7% представителей новосибирских компаний рассказали, что мужчины в их организациях зарабатывают больше женщин. А 2% утверждают, что зарплаты выше у представительниц женского пола. 91% работодателей считают, что размер заработной платы не должен зависеть от пола.





«В ходе нашего исследования большинство респондентов отмечали, что женщины более спокойные, ответственные и целеустремленные в выполнении своих трудовых обязанностей. Также они отличаются высокой исполнительностью и внимательностью к деталям. Мужчинам в плюс работодатели поставили пониженную эмоциональность», — отметил Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.





Тем не менее, 40% работодателей Новосибирска согласны с тем, что женщины имеют меньше прав на рынке труда, чем мужчины.





На прошлой неделе Зарплата.ру рассказывала о том, что новосибирцы хотят сменить место работы.