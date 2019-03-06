Работодатели признались, что считают женщин-сотрудников надёжнее мужчин

13% работодателей Новосибирска считают женщин более надежными работниками

В опросе участвовали работодатели 420 компаний
В опросе участвовали работодатели 420 компаний


Новосибирские работодатели назвали женщин более ответственными и целеустремленными сотрудниками, чем мужчин. 


Накануне Международного женского дня портал по поиску работы Зарплата.ру спросил у 420 представителей городских компаний, какую роль они отводят женщинам в рабочих вопросах.


«13% опрошенных отметили, что женщины — более надежные работники. 10% такими считают мужчин. А 77% не видят разницы в выполнении рабочих обязанностей у представителей разных полов», — рассказывают о результатах специалисты портала.


Кроме того, треть опрошенных работодателей Новосибирска отметили, что при поиске новых сотрудников не делят соискателей по половому признаку и ориентируются на их опыт и профессионализм. А 67% респондентов признались, что у них есть вакансии, на которые они рассматривают только людей определенного пола.


При этом 7% представителей новосибирских компаний рассказали, что мужчины в их организациях зарабатывают больше женщин. А 2% утверждают, что зарплаты выше у представительниц женского пола. 91% работодателей считают, что размер заработной платы не должен зависеть от пола.


«В ходе нашего исследования большинство респондентов отмечали, что женщины более спокойные, ответственные и целеустремленные в выполнении своих трудовых обязанностей. Также они отличаются высокой исполнительностью и внимательностью к деталям. Мужчинам в плюс работодатели поставили пониженную эмоциональность», — отметил Иван Чирков, бренд-директор портала Зарплата.ру.


Тем не менее, 40% работодателей Новосибирска согласны с тем, что женщины имеют меньше прав на рынке труда, чем мужчины.


На прошлой неделе Зарплата.ру рассказывала о том, что новосибирцы хотят сменить место работы.

Прочтений: 651

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено