На ключевых перекрёстках Новосибирска отключились светофоры
Очевидцы сообщают, что это происходит не первый день
Утром 6 марта в центре Новосибирска отключились светофоры на нескольких загруженных перекрёстках.
«Уже не первый день по всему городу на ключевых перекрёстках не работают светофоры», — написал в редакцию НГС читатель Ярослав.
По его словам, сегодня утром светофоры не работали на перекрестке Октябрьской магистрали и Серебренниковской, а также на перекрестке Октябрьской магистрали и Каменской и на перекрестке Орджоникидзе и Красного проспекта.
Ещё одна читательница сообщила, что уже второй день наблюдает, что не работает светофор на перекрёстке Гусинобродского шоссе и Коминтерна.
«Такие пробки, такие аварийные ситуации, вторые сутки мы выезжаем и не работает светофор», — отмечает женщина.
Жалобы в Специализированное монтажно-эксплуатационное управление поступили от жителей города на светофоры, расположенные на перекрёстках Вокзальной магистрали и Сибирской, Октябрьской магистрали и Серебренниковской, Красного проспекта и Орджоникидзе. Информацию об этом управление передало в Городской центр организации дорожного движения.
В конце января на 5 часов из-за ремонта без светофора оставляли перекрёсток на площади Труда.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС