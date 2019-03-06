На ключевых перекрёстках Новосибирска отключились светофоры

Очевидцы сообщают, что это происходит не первый день

Светофоры отключились на нескольких перекрёстках в центральной части города





Утром 6 марта в центре Новосибирска отключились светофоры на нескольких загруженных перекрёстках.





«Уже не первый день по всему городу на ключевых перекрёстках не работают светофоры», — написал в редакцию НГС читатель Ярослав.





По его словам, сегодня утром светофоры не работали на перекрестке Октябрьской магистрали и Серебренниковской, а также на перекрестке Октябрьской магистрали и Каменской и на перекрестке Орджоникидзе и Красного проспекта.





Ещё одна читательница сообщила, что уже второй день наблюдает, что не работает светофор на перекрёстке Гусинобродского шоссе и Коминтерна.





«Такие пробки, такие аварийные ситуации, вторые сутки мы выезжаем и не работает светофор», — отмечает женщина.





Жалобы в Специализированное монтажно-эксплуатационное управление поступили от жителей города на светофоры, расположенные на перекрёстках Вокзальной магистрали и Сибирской, Октябрьской магистрали и Серебренниковской, Красного проспекта и Орджоникидзе. Информацию об этом управление передало в Городской центр организации дорожного движения.









Один из светофоров не работает на перекрёстке Октябрьской магистрали и Серебренниковской





В конце января на 5 часов из-за ремонта без светофора оставляли перекрёсток на площади Труда.