БК «Новосибирск» обзавёлся новым разыгрывающим — им станет серебряный призёр Кубка России
Василий Мартынов несколько лет провел в подмосковных «Химках»
Новосибирский баскетбольный клуб «Новосибирск» пополнился новым игроком: им стал разыгрывающий Василий Мартынов.
— Этот сезон игрок начинал в составе «Спартак-Приморье», за который провёл 21 матч. Также в карьере Мартынова выступления за «Нижний Новгород», «Химки-Подмосковье» и «Самару». В матче против бывшего клуба он и должен дебютировать за «Новосибирск», — сообщили в официальном сообществе новосибирской команды во «ВКонтакте».
Василий Мартынов родился 4 февраля 1995 года в Казани. В 2010 и 2011 годах Мартынов участвовал в чемпионатах Европы в составе сборной России. Кроме того, взял серебро на Кубке России 2017/2018. С июня 2018 года играл в «Спартак-Приморье».
В начале месяца баскетбольная команда «Новосибирск» взяла бронзу на Кубке России — тогда тренер клуба назвал третье место успехом.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 50 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.
Маша Вьюн
Фото vk.com/bknovosibirsk