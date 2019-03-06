Ближайшая игра с новичком будет 14 марта





Новосибирский баскетбольный клуб «Новосибирск» пополнился новым игроком: им стал разыгрывающий Василий Мартынов.





— Этот сезон игрок начинал в составе «Спартак-Приморье», за который провёл 21 матч. Также в карьере Мартынова выступления за «Нижний Новгород», «Химки-Подмосковье» и «Самару». В матче против бывшего клуба он и должен дебютировать за «Новосибирск», — сообщили в официальном сообществе новосибирской команды во «ВКонтакте».





Василий Мартынов родился 4 февраля 1995 года в Казани. В 2010 и 2011 годах Мартынов участвовал в чемпионатах Европы в составе сборной России. Кроме того, взял серебро на Кубке России 2017/2018. С июня 2018 года играл в «Спартак-Приморье».





В начале месяца баскетбольная команда «Новосибирск» взяла бронзу на Кубке России — тогда тренер клуба назвал третье место успехом.





