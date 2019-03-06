Плохая погода: «Аэрофлот» отменил рейс в Новосибирск

Всего авиакомпания отменила 32 международных и внутренних рейса

Авиакомпания отменила рейсы из-за плохой погоды в Москве
Авиакомпания отменила рейсы из-за плохой погоды в Москве


Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 32 международных и внутренних рейса, которые были запланированы на 6 марта. Изменения коснулись и рейса в Новосибирск. Причиной стала плохая погода, сообщает «Аэрофлот» на своем официальном сайте.


«В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Шереметьево "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 6 марта», — говорится в сообщении авиакомпании.


Среди отмененных — рейсы SU1462/SU1463 Москва — Новосибирск — Москва. 


Кроме того, отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Варшаву, Вильнюс, Волгоград, Дюссельдорф, Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Оренбург, Пермь, Ригу, Самару, Сургут, Хельсинки и обратно. Также время вылета некоторых рейсов рейсов изменено на более позднее.


Авиакомпания не в первый раз отменяет рейсы в этом году. В феврале «Аэрофлот» отменил около 100 рейсов, два из которых были в Новосибирск и обратно. Похожая ситуация была в конце января, когда авиакомпания отменила более 130 рейсов, из них четыре рейса в Новосибирск и обратно

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