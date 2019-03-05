Известный рэпер из Новосибирска выпустил комикс про космические путешествия

Главный герой графической новеллы — новосибирский исполнитель Элджей

5 марта состоялась онлайн-премьера комикса
5 марта состоялась онлайн-премьера комикса


На странице новосибирского рэп-исполнителя Элджея в соцсети «ВКонтакте» опубликовали комикс под названием 360º — PREQUEL, посвященный музыканту и его творчеству.


Сообщается, что во вторник, 5 марта, состоялась онлайн-премьера графической новеллы.


«Это зубодробительный боевик и пролог к будущим событиям в Sayonara Universe. Комикс является отправной точкой сюжета, тянущегося сквозь клипы "Минимал", 360° и 1love. В нём же раскрываются некоторые детали, проливающие свет на отношения между персонажами Sayonara Universe», — описывается содержание комикса в официальной группе новосибирского рэпера.


Отмечается, что комикс вышел как эксклюзив для Comic Con Russia 2018. Ознакомиться с комиксом можно в официальной группе певца в соцсети «ВКонтакте». 


Комикс вышел как эксклюзив для Comic Con Russia 2018
Комикс вышел как эксклюзив для Comic Con Russia 2018


Совсем недавно служба безопасности Украины запретила Элджею въезд на территорию страны. Рэпер уже попадал в топы рейтингов. Так, например, в середине октября новосибирский рэпер Элджей был признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.


В январе в Новосибирске отменили концерт певицы Гречки — он должен был пройти 15 марта в лофт-парке «Подземка». А в декабре прошлого года полиция задержала на вокзале участников группы IC3PEAK, которая приехала в Новосибирск с гастролями. 

Прочтений: 1179

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено