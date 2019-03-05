Известный рэпер из Новосибирска выпустил комикс про космические путешествия

5 марта состоялась онлайн-премьера комикса





На странице новосибирского рэп-исполнителя Элджея в соцсети «ВКонтакте» опубликовали комикс под названием 360º — PREQUEL, посвященный музыканту и его творчеству.





Сообщается, что во вторник, 5 марта, состоялась онлайн-премьера графической новеллы.





«Это зубодробительный боевик и пролог к будущим событиям в Sayonara Universe. Комикс является отправной точкой сюжета, тянущегося сквозь клипы "Минимал", 360° и 1love. В нём же раскрываются некоторые детали, проливающие свет на отношения между персонажами Sayonara Universe», — описывается содержание комикса в официальной группе новосибирского рэпера.





Отмечается, что комикс вышел как эксклюзив для Comic Con Russia 2018. Ознакомиться с комиксом можно в официальной группе певца в соцсети «ВКонтакте».





Комикс вышел как эксклюзив для Comic Con Russia 2018





Совсем недавно служба безопасности Украины запретила Элджею въезд на территорию страны. Рэпер уже попадал в топы рейтингов. Так, например, в середине октября новосибирский рэпер Элджей был признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.







В январе в Новосибирске отменили концерт певицы Гречки — он должен был пройти 15 марта в лофт-парке «Подземка». А в декабре прошлого года полиция задержала на вокзале участников группы IC3PEAK, которая приехала в Новосибирск с гастролями.

