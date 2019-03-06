Во дворах на Галущака открылся ирландский паб для «посетителей в тапочках»

В торгово-офисном комплексе «Олимпия» в Заельцовском районе Новосибирска открылся ирландский бар Mollie's pub. Заведение расположено в глубине дворов, но владельцы надеются, что им хватит посетителей окрестных домов.

Mollie's pub занял помещение на первом этаже «Олимпии», дополнив ряд заведений, состоящий из пекарни, шашлычной и магазина разливного пива. У бара большое окно в пол, выходящее на саму улицу Галущака.

Зал оформлен в стилистике ирландских пабов: красноватая деревянная мебель, зелёные стены с многочисленными картинками и фотографиями, с потолка свисают люстры с узорами, собранными из кусочков разноцветного стекла.



Большое окно выходит на улицу Фото: Стас Соколов / НГС

На этом «ирландскость» заведения в целом заканчивается — в остальном это более или менее стандартный бар с популярными марками пива и крепкого алкоголя. Цены на пиво начинаются с 220 рублей (за кружку «Хайнекена»), тот же объём ирландского «Гиннесса» обойдётся уже в 415 рублей.

В меню заведения попали блюда пивной кухни без какой-либо национальной специфики: рулька, свиные ребра, колбаски и другие. Цены на горячее начинаются с 280 рублей, самое дорогое индивидуальное блюдо — язык на гриле — стоит 550 рублей. Есть несколько позиций «на компанию», цены на них доходят до 4700 рублей за порцию в 3,5 килограмма.



Ассорти колбас за 600 рублей Фото: Стас Соколов / НГС

Mollie's pub — известная сеть ирландских пабов Санкт-Петербурга, которая объединяет 13 заведений. В новосибирском баре, впрочем, говорят, что отношения к ней не имеют, а Молли — просто популярное женское имя.

Администратор бара, представившийся как Роман, рассказал корреспонденту НГС, что, по замыслу создателей, бар рассчитан прежде всего на жителей окрестных жилых комплексов, которые в изобилии построены в пойме Ельцовки.



«Бар небольшой, домашний. Сюда можно прийти, что называется, в тапочках», — говорит администратор заведения.



Торгово-офисный комплекс «Олимпия», где открылся бар, расположен в глубине квартала Фото: Стас Соколов / НГС