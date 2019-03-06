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Еда

Во дворах на Галущака открылся ирландский паб для «посетителей в тапочках»

Демократичным заведение не назовешь — кружка пива здесь может стоить больше 400 рублей

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Паб оформлен в традиционной манере

Фото: Стас Соколов / НГС

В торгово-офисном комплексе «Олимпия» в Заельцовском районе Новосибирска открылся ирландский бар Mollie's pub. Заведение расположено в глубине дворов, но владельцы надеются, что им хватит посетителей окрестных домов.

Mollie's pub занял помещение на первом этаже «Олимпии», дополнив ряд заведений, состоящий из пекарни, шашлычной и магазина разливного пива. У бара большое окно в пол, выходящее на саму улицу Галущака.

Зал оформлен в стилистике ирландских пабов: красноватая деревянная мебель, зелёные стены с многочисленными картинками и фотографиями, с потолка свисают люстры с узорами, собранными из кусочков разноцветного стекла.

Большое окно выходит на улицу

Фото: Стас Соколов / НГС

На этом «ирландскость» заведения в целом заканчивается — в остальном это более или менее стандартный бар с популярными марками пива и крепкого алкоголя. Цены на пиво начинаются с 220 рублей (за кружку «Хайнекена»), тот же объём ирландского «Гиннесса» обойдётся уже в 415 рублей.

В меню заведения попали блюда пивной кухни без какой-либо национальной специфики: рулька, свиные ребра, колбаски и другие. Цены на горячее начинаются с 280 рублей, самое дорогое индивидуальное блюдо — язык на гриле — стоит 550 рублей. Есть несколько позиций «на компанию», цены на них доходят до 4700 рублей за порцию в 3,5 килограмма.

Ассорти колбас за 600 рублей

Фото: Стас Соколов / НГС

Mollie's pub — известная сеть ирландских пабов Санкт-Петербурга, которая объединяет 13 заведений. В новосибирском баре, впрочем, говорят, что отношения к ней не имеют, а Молли — просто популярное женское имя.

Администратор бара, представившийся как Роман, рассказал корреспонденту НГС, что, по замыслу создателей, бар рассчитан прежде всего на жителей окрестных жилых комплексов, которые в изобилии построены в пойме Ельцовки.

«Бар небольшой, домашний. Сюда можно прийти, что называется, в тапочках», — говорит администратор заведения.

Торгово-офисный комплекс «Олимпия», где открылся бар, расположен в глубине квартала

Фото: Стас Соколов / НГС

Место, где открылся Mollie's pub, действительно пока практически не обжито рестораторами. Ближайшие заведения сопоставимого типа — Mishkin&Mishkin и Dallas Grill — находятся довольно далеко: на противоположной стороне улицы Нарымской или на другой стороне поймы Ельцовки.

Подобного рода «местные», то есть рассчитанные прежде всего на жителей окрестных домов, бары и кафе появляются в Новосибирске в последнее время всё чаще. Так, например, совсем недавно в ЖК «Квартал на Декабристов» открылись буквально один за другим пивной ресторан Vaer и кондитерская Biscuit House

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Стас Соколов
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ТЕКСТ

Стас Соколов

ТЕГИ

ирландский пабновые заведения

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КОММЕНТАРИИ (27)

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elka
6 март 2019 в 08:49

С окрестных домов возьмут хейникен на разлив за литр 89руб ,колбасок к примеру в микроволновке забабахают ,оденут тапочки,включат фильмец и сдался им бар.Итог -и тапочки чисты, и дома уютно,тепло,где прилег пропустить кружечку там и уснул:))

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Павел2016 - Отец Всея на НГС
6 март 2019 в 08:46

Новосибирцы по барам и пабам не ходят.
Новосибирцы вечером заходят в "Горожанку", "Магнит" или "Марию РА" и покупают себе на ужин пельмени, которые варят и едят на ужин с майонезом.
А то, что от ужина осталось разогревают на завтрак едят со сметаной.

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profffff
6 март 2019 в 08:45

Неужели владельцы думают что если рядом нет таких забегаловок, народ кинется к ним пить пиво с конскими ценами

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