Во дворах на Галущака открылся ирландский паб для «посетителей в тапочках»

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Паб оформлен в традиционной манере
В торгово-офисном комплексе «Олимпия» в Заельцовском районе Новосибирска открылся ирландский бар Mollie's pub. Заведение расположено в глубине дворов, но владельцы надеются, что им хватит посетителей окрестных домов.
Mollie's pub занял помещение на первом этаже «Олимпии», дополнив ряд заведений, состоящий из пекарни, шашлычной и магазина разливного пива. У бара большое окно в пол, выходящее на саму улицу Галущака.
Зал оформлен в стилистике ирландских пабов: красноватая деревянная мебель, зелёные стены с многочисленными картинками и фотографиями, с потолка свисают люстры с узорами, собранными из кусочков разноцветного стекла.
На этом «ирландскость» заведения в целом заканчивается — в остальном это более или менее стандартный бар с популярными марками пива и крепкого алкоголя. Цены на пиво начинаются с 220 рублей (за кружку «Хайнекена»), тот же объём ирландского «Гиннесса» обойдётся уже в 415 рублей.
В меню заведения попали блюда пивной кухни без какой-либо национальной специфики: рулька, свиные ребра, колбаски и другие. Цены на горячее начинаются с 280 рублей, самое дорогое индивидуальное блюдо — язык на гриле — стоит 550 рублей. Есть несколько позиций «на компанию», цены на них доходят до 4700 рублей за порцию в 3,5 килограмма.
Mollie's pub — известная сеть ирландских пабов Санкт-Петербурга, которая объединяет 13 заведений. В новосибирском баре, впрочем, говорят, что отношения к ней не имеют, а Молли — просто популярное женское имя.
Администратор бара, представившийся как Роман, рассказал корреспонденту НГС, что, по замыслу создателей, бар рассчитан прежде всего на жителей окрестных жилых комплексов, которые в изобилии построены в пойме Ельцовки.
«Бар небольшой, домашний. Сюда можно прийти, что называется, в тапочках», — говорит администратор заведения.
Место, где открылся Mollie's pub, действительно пока практически не обжито рестораторами. Ближайшие заведения сопоставимого типа — Mishkin&Mishkin и Dallas Grill — находятся довольно далеко: на противоположной стороне улицы Нарымской или на другой стороне поймы Ельцовки.
Подобного рода «местные», то есть рассчитанные прежде всего на жителей окрестных домов, бары и кафе появляются в Новосибирске в последнее время всё чаще. Так, например, совсем недавно в ЖК «Квартал на Декабристов» открылись буквально один за другим пивной ресторан Vaer и кондитерская Biscuit House.
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Стас Соколов
Фото автора
С окрестных домов возьмут хейникен на разлив за литр 89руб ,колбасок к примеру в микроволновке забабахают ,оденут тапочки,включат фильмец и сдался им бар.Итог -и тапочки чисты, и дома уютно,тепло,где прилег пропустить кружечку там и уснул:))
Новосибирцы по барам и пабам не ходят.
Новосибирцы вечером заходят в "Горожанку", "Магнит" или "Марию РА" и покупают себе на ужин пельмени, которые варят и едят на ужин с майонезом.
А то, что от ужина осталось разогревают на завтрак едят со сметаной.