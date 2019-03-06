Коллекционер пластинок Prodigy устроит в новосибирском баре вечер памяти Кита Флинта

В официальном аккаунте Instagram группы Лиэм Хоулетт написал, что Флинт покончил с собой





Новосибирец Михаил Боярский решил организовать вечер памяти, посвящённый умершему 4 марта 2019 года Киту Флинту и творчеству группы The Prodigy, — мероприятие пройдёт вечером 7 марта в баре The Rooks.





«Он стоял у истоков нового движения, своего стиля. Таких, как они, нет. Кита Флинта нельзя будет заменить никем, это музыкант мирового уровня. У меня есть все шесть их альбомов с автографами музыкантов на пластинках и два сборника. Они идут на двух или трёх пластинках, поэтому всего у меня 21 пластинка», — рассказал корреспонденту НГС организатор вечера памяти Михаил Боярский.







Михаил Боярский — фанат группы, поэтому всегда старался собирать автографы музыкантов





Как пояснил соучредитель бара The Rooks Игорь Каменев, Боярский принесёт пластинки, а диджей сыграет сет, на проекторе будут запущены клипы и записи концертов группы, а в баре будут подавать тематические напитки.





Михаил Боярский принесёт в бар 21 пластинку с песнями группы





Последний российский тур с Флинтом в составе группа Prodigy начала с Новосибирска — в ноябре 2016 года тысячи новосибирцев устроили танцы в ЛДС «Сибирь».