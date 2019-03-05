Фото: на реках под Новосибирском начали пилить лёд
Спасатели с пилами готовятся к весеннему паводку
Сегодня, 5 марта, на реке Берди в Искитимском районе Новосибирской области спасатели начали резать лёд — область готовится к паводку.
«Ледорезные работы проводились на реке Бердь вблизи водной станции. Искитимские спасатели аварийно-спасательной службы распилили лед под мостом на участке общей протяженностью 70 метров», — сообщили сегодня в Главном управлении МЧС по Новосибирской области.
Кроме как на Берди лёд начали пилить на реке Карасук в Кочковском районе.
Спасатели ежегодно пилят лёд, чтобы облегчить вскрытие реки, чтобы паводковые воды в период весеннего половодья прошли без заторов и уровень воды в реке не поднялся до критического.
Также в начале февраля спасатели предупреждали, что на реках будут взрывать лёд в затороопасных местах.
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Елена Громкова
Фото 54.mchs.gov.ru