Два брата открыли на Челюскинцев кафе с пароваркой и алым холодильником «Мир» 1962 года

В заведении готовят буузы и овощи на пару

Паровая котлета из рубленого мяса с овощами на пару за 150 рублей
Паровая котлета из рубленого мяса с овощами на пару за 150 рублей


В жилой девятиэтажке на Челюскинцев, 44 в Железнодорожном районе Новосибирска открылось кафе Parovarka. Заведение открыли два брата, которые решили сменить сферу деятельности.


Пароварочная заняла место недорогой пивной
Пароварочная заняла место недорогой пивной


Parovarka заняла помещение на втором этаже с торца здания. Раньше здесь работала пивная сети «Телега». В зале полностью сменился интерьер, стало светлее, появились тематические украшения на стенах (изображение больших ложек и вилок).


Кафе открыли два брата — Руслан и Геннадий Тогмидоны. Как рассказал корреспонденту НГС Геннадий Тогмидон, ранее он работал в сфере таможенного оформления, но уже давно хотел заняться «чем-то другим». Руслан и Геннадий оба приехали из Бурятии и живут в Новосибирске уже больше 5 лет. Руслан работает в строительстве.


В зале 28 посадочных мест
В зале 28 посадочных мест


«Мы сначала думали открыть настоящую буузную. Но решили, что если всё делать правильно, то получится слишком дорого. Таких денег у нас нет пока. Поэтому получилось кафе без национальной специфики», — говорит Геннадий Тогмидон. 


Основной профиль заведения — блюда на пару. Кроме бууз, которые всё равно решено было ввести в меню, здесь можно заказать паровые котлеты и овощи на пару. Список блюд будет расширяться, уверяет Геннадий.


Ретрохолодильник оказался не стилизацией, а действительно рабочим экземпляром старинной бытовой техники
Ретрохолодильник оказался не стилизацией, а действительно рабочим экземпляром старинной бытовой техники


Гордость заведения — ярко-красный холодильник, в котором хранятся напитки. Холодильник выглядит как модная ныне ретростилизация, но на самом деле это просто модель советского холодильника «Мир», выпущенного в 1962 году. Раритетную бытовую технику пришлось отреставрировать и починить, но она попала в руки к владельцам кафе ещё в рабочем состоянии.


Геннадий Тогмидон говорит, что меню будет расширяться
Геннадий Тогмидон говорит, что меню будет расширяться


Parovarka пока выглядит, скорее, как попытка придумать некий новый формат людьми, не имеющими опыта в ресторанном бизнесе. Но заведение, где готовили исключительно на пару, в Новосибирске уже было: владельцы сети «Шашлыкофф» открыли на Ленина в 2011 году кафе под французским брендом A Toutes Vapeurs.(в переводе с французского — «на всех парах»). Долго оно, впрочем, не протянуло — уже через год помещение было передано сети «Шашлыкофф». 

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