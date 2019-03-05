Два брата открыли на Челюскинцев кафе с пароваркой и алым холодильником «Мир» 1962 года

Паровая котлета из рубленого мяса с овощами на пару за 150 рублей





В жилой девятиэтажке на Челюскинцев, 44 в Железнодорожном районе Новосибирска открылось кафе Parovarka. Заведение открыли два брата, которые решили сменить сферу деятельности.







Пароварочная заняла место недорогой пивной





Parovarka заняла помещение на втором этаже с торца здания. Раньше здесь работала пивная сети «Телега». В зале полностью сменился интерьер, стало светлее, появились тематические украшения на стенах (изображение больших ложек и вилок).







Кафе открыли два брата — Руслан и Геннадий Тогмидоны. Как рассказал корреспонденту НГС Геннадий Тогмидон, ранее он работал в сфере таможенного оформления, но уже давно хотел заняться «чем-то другим». Руслан и Геннадий оба приехали из Бурятии и живут в Новосибирске уже больше 5 лет. Руслан работает в строительстве.







В зале 28 посадочных мест





«Мы сначала думали открыть настоящую буузную. Но решили, что если всё делать правильно, то получится слишком дорого. Таких денег у нас нет пока. Поэтому получилось кафе без национальной специфики», — говорит Геннадий Тогмидон.







Основной профиль заведения — блюда на пару. Кроме бууз, которые всё равно решено было ввести в меню, здесь можно заказать паровые котлеты и овощи на пару. Список блюд будет расширяться, уверяет Геннадий.







Ретрохолодильник оказался не стилизацией, а действительно рабочим экземпляром старинной бытовой техники





Гордость заведения — ярко-красный холодильник, в котором хранятся напитки. Холодильник выглядит как модная ныне ретростилизация, но на самом деле это просто модель советского холодильника «Мир», выпущенного в 1962 году. Раритетную бытовую технику пришлось отреставрировать и починить, но она попала в руки к владельцам кафе ещё в рабочем состоянии.







Геннадий Тогмидон говорит, что меню будет расширяться





Parovarka пока выглядит, скорее, как попытка придумать некий новый формат людьми, не имеющими опыта в ресторанном бизнесе. Но заведение, где готовили исключительно на пару, в Новосибирске уже было: владельцы сети «Шашлыкофф» открыли на Ленина в 2011 году кафе под французским брендом A Toutes Vapeurs.(в переводе с французского — «на всех парах»). Долго оно, впрочем, не протянуло — уже через год помещение было передано сети «Шашлыкофф».