Новосибирец устроил на байкальской льдине фотосессию с девушками в купальниках

Фотограф Вадим Махоров опубликовал впечатляющие снимки Байкала, снятые с помощью дрона

Участвующие в туре девушки позировали в купальниках на фоне застывшего Байкала
Участвующие в туре девушки позировали в купальниках на фоне застывшего Байкала


Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал серию снимков замёрзшего Байкала — самые красивые фотографии он сделал с помощью дрона.


Махоров организовывал тур в конце февраля
Махоров организовывал тур в конце февраля


«Это была поездка, которую я организовал. <…> Собрались ребята: 9 девушек и 1 парень, и мы поехали в тур по всему Байкалу. Посещали такие точки, где совсем нет туристов, но красивый лёд и пещеры ледяные», — рассказал корреспонденту НГС фотограф Вадим Махоров.


Снимок с нимбом над горой Махоров сделал ночью
Снимок с нимбом над горой Махоров сделал ночью


«Снимок с нимбом над горой мы сделали ночью. Когда днём тепло, лёд нагревается и расширяется, а ночью, наоборот, сужается. Всё это сопровождается звуками бухающими, а под ногами проходят трещины, как будто небольшое землетрясение», — добавил фотограф.


Махоров рассказал, что нимб над горой делался при помощи дрона
Махоров рассказал, что нимб над горой делался при помощи дрона


«Есть дрон, а на дроне есть фонарь. Собственно, дроном мы и делали всякие фигуры», — пояснил фотограф.


Во время тура Вадим Махоров посещал места, где не бывает туристов
Во время тура Вадим Махоров посещал места, где не бывает туристов


В конце мая 2018 года новосибирский фотограф Слава Степанов публиковал серию снимков из Австралии — тогда он продемонстрировал фотографии «Двенадцати апостолов» — известняковых скал, лежащих на побережье Южного океана в Австралии.

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