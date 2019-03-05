Новосибирец устроил на байкальской льдине фотосессию с девушками в купальниках
Фотограф Вадим Махоров опубликовал впечатляющие снимки Байкала, снятые с помощью дрона
Новосибирский фотограф Вадим Махоров опубликовал серию снимков замёрзшего Байкала — самые красивые фотографии он сделал с помощью дрона.
«Это была поездка, которую я организовал. <…> Собрались ребята: 9 девушек и 1 парень, и мы поехали в тур по всему Байкалу. Посещали такие точки, где совсем нет туристов, но красивый лёд и пещеры ледяные», — рассказал корреспонденту НГС фотограф Вадим Махоров.
«Снимок с нимбом над горой мы сделали ночью. Когда днём тепло, лёд нагревается и расширяется, а ночью, наоборот, сужается. Всё это сопровождается звуками бухающими, а под ногами проходят трещины, как будто небольшое землетрясение», — добавил фотограф.
«Есть дрон, а на дроне есть фонарь. Собственно, дроном мы и делали всякие фигуры», — пояснил фотограф.
В конце мая 2018 года новосибирский фотограф Слава Степанов публиковал серию снимков из Австралии — тогда он продемонстрировал фотографии «Двенадцати апостолов» — известняковых скал, лежащих на побережье Южного океана в Австралии.
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Александр Сильченко
Фото предоставлены Вадимом Махоровым