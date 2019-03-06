Холод, снег и гололёд: похолодание в Новосибирске затянется на несколько дней

Погода улучшится только к концу недели — синоптики рассказали, когда в город придёт потепление

Сегодня в Новосибирске будет прохладно — потепления можно ждать только к длинным выходным
Сегодня в Новосибирске будет прохладно — потепления можно ждать только к длинным выходным


Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни: хорошая погода придёт в город к 8 марта.


«Сейчас у нас процессы западные, восточный перенос, атлантические циклоны через север Сибири проходят. Сейчас мы попали в тыл за холодным фронтом одного из таких циклонов. В ближайший день-два будет прохладно», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Сегодня, 6 марта, синоптики ждут небольшой, местами умеренный мокрый снег. Днём температура составит –2…–4 градуса. Ночью 7 марта синоптики передают небольшой снег, а днём ожидается без осадков. Ветер будет дуть западный, ночью со скоростью 4–9 м/с, днём — 8–13 м/с. Температура ночью составит –8...–10 градусов, в пригороде до –15 градусов. Днём будет 0…–2 градуса.


«8-го числа мы снова ждём порцию тепла. В основном это будет днём, и поэтому днём будет с умеренными осадками. Мокрый снег пойдёт липкий и немножко потеплеет», — рассказала Виноградова.


В пятницу, 8 марта, ночью ожидается без осадков, днём небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер западный будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Температура ночью –4...–6 градусов, днём — от 0 до 2 градусов тепла.


Кроме того, синоптики предупреждают, что из-за перепадов температур сохранится сильная гололедица. Накануне сотрудники МЧС выпустили памятку для пешеходов, которые ходят по скользким тротуарам.


Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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