Холод, снег и гололёд: похолодание в Новосибирске затянется на несколько дней

Погода улучшится только к концу недели — синоптики рассказали, когда в город придёт потепление

Сегодня в Новосибирске будет прохладно — потепления можно ждать только к длинным выходным





Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни: хорошая погода придёт в город к 8 марта.





«Сейчас у нас процессы западные, восточный перенос, атлантические циклоны через север Сибири проходят. Сейчас мы попали в тыл за холодным фронтом одного из таких циклонов. В ближайший день-два будет прохладно», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Сегодня, 6 марта, синоптики ждут небольшой, местами умеренный мокрый снег. Днём температура составит –2…–4 градуса. Ночью 7 марта синоптики передают небольшой снег, а днём ожидается без осадков. Ветер будет дуть западный, ночью со скоростью 4–9 м/с, днём — 8–13 м/с. Температура ночью составит –8...–10 градусов, в пригороде до –15 градусов. Днём будет 0…–2 градуса.







«8-го числа мы снова ждём порцию тепла. В основном это будет днём, и поэтому днём будет с умеренными осадками. Мокрый снег пойдёт липкий и немножко потеплеет», — рассказала Виноградова.





В пятницу, 8 марта, ночью ожидается без осадков, днём небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер западный будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Температура ночью –4...–6 градусов, днём — от 0 до 2 градусов тепла.





Кроме того, синоптики предупреждают, что из-за перепадов температур сохранится сильная гололедица. Накануне сотрудники МЧС выпустили памятку для пешеходов, которые ходят по скользким тротуарам.





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