Холод, снег и гололёд: похолодание в Новосибирске затянется на несколько дней
Погода улучшится только к концу недели — синоптики рассказали, когда в город придёт потепление
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни: хорошая погода придёт в город к 8 марта.
«Сейчас у нас процессы западные, восточный перенос, атлантические циклоны через север Сибири проходят. Сейчас мы попали в тыл за холодным фронтом одного из таких циклонов. В ближайший день-два будет прохладно», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Сегодня, 6 марта, синоптики ждут небольшой, местами умеренный мокрый снег. Днём температура составит
«8-го числа мы снова ждём порцию тепла. В основном это будет днём, и поэтому днём будет с умеренными осадками. Мокрый снег пойдёт липкий и немножко потеплеет», — рассказала Виноградова.
В пятницу, 8 марта, ночью ожидается без осадков, днём небольшой, местами умеренный мокрый снег. Ветер западный будет дуть со скоростью 8–13 м/с. Температура ночью
Кроме того, синоптики предупреждают, что из-за перепадов температур сохранится сильная гололедица. Накануне сотрудники МЧС выпустили памятку для пешеходов, которые ходят по скользким тротуарам.
Актуальную температуру воздуха и погодные явления с собственной метеостанции НГС всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.
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Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова