Если мальчик играет в куклы — вырастет женственным? Психолог — о том, какие игрушки подходят детям

Мария Шапошникова считает, что детям нельзя запрещать играть с игрушками, даже если они «не для них»

Обычно такими куклами играют девочки, но иногда интерес к ним проявляют и мальчики





Девочки играют куклами, а мальчики — машинками — это воспринимается как норма. Но иногда дочери представляют себя водителями самосвалов, а сыновья — нянями для пупсов или хотят накраситься мамиными тенями. Нормально ли это, и стоит ли отбирать у детей «гендерно неподходящие» им игрушки, 59.RU узнал у детского психолога центра доктора Вагина Марии Шапошниковой.







— В обществе игрушки часто делят на те, что подходят для мальчиков и для девочек. Считается, что мальчикам следует играть машинками, собирать конструкторы, а девочкам — в куклы, посуду. Откуда взялось такое разделение?





— Давайте ещё раз проанализируем классический набор чисто девичьих и чисто мальчишечьих игрушек. Игрушки для девочек — это посудка и куколки, принцессы и домики. Они предлагают девочке будущую гендерную роль — «сидеть дома, варить кашу и нянчиться с детьми». Игрушки для мальчиков — машинки, самолеты, корабли, конструкторы, оружие, солдатики, пираты, супергерои. Они предлагают ребенку другой гендерный набор: осваивать и исследовать мир, делать открытия, быть активными, искать приключения, защищать и уметь защищаться, конструировать и создавать что-то новое. Набор у мальчиков получается как-то поинтереснее.





Откуда идёт этот стереотип? Думаю, что тянется со времён патриархата и гендерного неравенства: мужчина может все, женщина должна сидеть дома и заниматься хозяйством.





Справедливо ли это для современного мира? Думаю, нет. Женщины получают технические специальности, занимаются наукой, водят машины, летают в космос. Мужчины шьют одежду, занимаются педагогикой, дизайном, становятся шеф-поварами, сидят дома с детьми. В современном мире разделение игрушек на чисто девичьи и чисто мальчишечьи так же неуместно, как разделение профессий на женские и мужские.





Психолог Мария Шапошникова считает, что разрешать ребенку играть только «гендерно подходящими» для него игрушками — несправедливо





— Правда ли, что при игре в игрушки «для мальчиков» развиваются мужские качества, а в «игрушки для девочек» — женские?







— Сами по себе игрушки качества женственности-мужественности не развивают. Женственность и мужественность усваиваются ребёнком через подражание близким людям и присвоение тех гендерных социальных ролей, которые им предлагает общество. «Ты девочка, ты как мама. Девочки носят красивые платья, любят наряжаться и играть куклами», — говорят взрослые ребёнку.





Конечно, обычный ребёнок психологически будет идентифицироваться с родителем своего пола: девочка — подражать маме, мальчик — папе. Но в быту роли перемешиваются. Мама водит машину и вбивает гвоздь. Папа меняет подгузник младенцу, готовит обед и моет посуду. Почему бы его сыну, который закономерно подражает отцу, не повторять эти же действия в игре?





— Иногда дети выбирают те игрушки, которые им «не положены». Мальчики играют в куклы, а девочки катают самосвалы. Почему так происходит?





— Игра для ребёнка дошкольного возраста — основной вид деятельности. Через игру ребёнок осваивает мир, изучает свойства предметов, подражает действиям взрослых, примеряет на себя различные социальные роли. Ему интересно и любопытно все. Сегодня он хочет играть самосвалом, завтра куклой, послезавтра делает химические опыты.





Возможно, мальчику, играющему с куклами, сегодня интереснее тема про людей и про человеческие взаимоотношения. Девочке, играющей с машинкой, сегодня интереснее техника. Завтра интерес может измениться. Но может и остаться. Ничего в этом страшного нет.





Игра — основной вид деятельности дошкольника. Нормально, если он будет экспериментировать и пробовать что-то новое





— Вредно ли мальчикам играть в куклы? Может ли это сделать их чрезмерно женственными, стать предпосылкой для нетрадиционной ориентации? Могут ли девочки, играя машинками, превратиться в «пацанок»?







— Никакой закономерной связи между выбором ребёнком игрушки и его будущей сексуальной ориентацией наукой до сих пор не обнаружено.





Мы же не подозреваем ростки зоофилии в ребёнке, играющем плюшевым мишкой.





Ребёнок может представить себя роботом, собачкой, деревом, снежинкой. Ребёнок может вообразить себя человеком противоположного пола. И это все будет игра, которая несёт в себе функцию осмысления этого мира.





Мало того, если же все-таки человек предрасположен к нетрадиционной сексуальной ориентации, никакие запреты не изменят его, но легко сделают несчастным. Запрещать и осуждать подобные игры бессмысленно, а порой и опасно для психики ребёнка.





«Если мальчик играет куклой, значит, это игрушка для мальчика», — считает психолог





— Стоит ли маме переживать, если сын пытается играть ее косметикой?







— Если косметика дорогая, то переживать стоит, конечно. Недёшево будет обновлять косметичку. Что касается детей, то обычно за таким интересом скрывается любопытство и здоровая страсть к экспериментам. Если не ругаться, а позволить пару раз ради смеха накрасить себе губы-глаза «как девочка», то, скорее всего, интерес вскоре иссякнет. То, что дозволено как эксперимент, быстро насыщает интерес и становится неактуальным.





— Что делать родителям, если их сыновья играют игрушками «для девочек», а дочери — «игрушками для мальчиков»? Нужно ли что-то предпринимать?





— Если девочка играет машинкой — значит, это и есть игрушка для девочки. Если мальчик играет куклой — значит, это игрушка для мальчика. Что делать родителям? Проявить интерес к содержанию игры, поиграть вместе. Но ни в коем случае не стыдить!





Возможно, девочка при большой любви к технике в будущем откроет свой автосалон, а мальчик при гуманитарной направленности станет выдающимся педагогом или врачом.