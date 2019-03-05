«Тойота», что ты делаешь: в Новосибирске начали продавать «Короллу» по цене «Камри»
В самой полной комплектации «Тойота Королла» стоит 1,7 миллиона
Сегодня дилерский центр Toyota в Новосибирске открыл официальные продажи нового поколения некогда популярной в Сибири модели Corolla.
Автомобиль стал крупнее, технологичнее, но при этом и подорожал. Базовая стоимость машины на механике составляет
«Машина в поставке идёт. Можете предоплату оставить и ждать спокойно машину свою. Самая дорогая комплектация — "Престиж Safety".
За базовую цену потребитель получает механическую коробку передач, систему стабилизации, 4 подушки безопасности, штампованные диски, кондиционер, пластиковый руль, 4 динамика без головного устройства. Двигатель во всех комплектациях один — 1,6-литровый 122-сильный атмосферник.
Минимальная цена машины с вариатором —
Отметим, за 1,7 миллиона рублей у той же «Тойоты» можно купить просторную «Камри» в комплектации «Классик» с 2-литровым 150-сильным двигателем и автоматом. В машине будут кожаный руль, двухзонный климат, передние и задние парктроники, камера заднего вида, электропривод сидений, круиз, кнопка запуска двигателя, сенсорная мультимедиа, 6 подушек безопасности.
Конкурирует Corolla с моделями Ford Focus, Skoda Octavia, KIA Ceed.
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Дмитрий Косенко
Фото toyota.ru