«Тойота», что ты делаешь: в Новосибирске начали продавать «Короллу» по цене «Камри»

В самой полной комплектации «Тойота Королла» стоит 1,7 миллиона

Теперь Corolla стоит от 1 173 000 рублей
Теперь Corolla стоит от 1 173 000 рублей


Сегодня дилерский центр Toyota в Новосибирске открыл официальные продажи нового поколения некогда популярной в Сибири модели Corolla. 


Автомобиль стал крупнее, технологичнее, но при этом и подорожал. Базовая стоимость машины на механике составляет 1 173 000 рублей, а максимальная цена 1 700 000 рублей без учёта дополнительных опций дилера. 


«Машина в поставке идёт. Можете предоплату оставить и ждать спокойно машину свою. Самая дорогая комплектация — "Престиж Safety". 1 780 000 рублей», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад».


Двигатель в новой Corolla предлагается только один — 122-сильный
Двигатель в новой Corolla предлагается только один — 122-сильный


За базовую цену потребитель получает механическую коробку передач, систему стабилизации, 4 подушки безопасности, штампованные диски, кондиционер, пластиковый руль, 4 динамика без головного устройства. Двигатель во всех комплектациях один — 1,6-литровый 122-сильный атмосферник. 


Минимальная цена машины с вариатором — 1 318 000 рублей. В ней уже есть кожаный мультируль с обогревом, литые диски, аудиосистема с Bluetooth. Самая дорогая Corolla предлагает большой набор электронных помощников: систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения, автоматическое торможение, активный круиз-контроль, удержание полосы, систему автоматического переключения дальнего света на ближний, систему распознавания дорожных знаков. 


Отметим, за 1,7 миллиона рублей у той же «Тойоты» можно купить просторную «Камри» в комплектации «Классик» с 2-литровым 150-сильным двигателем и автоматом. В машине будут кожаный руль, двухзонный климат, передние и задние парктроники, камера заднего вида, электропривод сидений, круиз, кнопка запуска двигателя, сенсорная мультимедиа, 6 подушек безопасности.


Конкурирует Corolla с моделями Ford Focus, Skoda Octavia, KIA Ceed.


Ранее НГС рассказывал, что Mercedes выпустил обновленный кроссовер GLC, который может сам уступать дорогу полиции и скорой.

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