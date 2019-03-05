S7 откроет рейсы из Новосибирска в город-миллионник на Волге

Полёты по этому направлению начнутся в конце весны

Возить пассажиров из Новосибирска в Нижний Новгород будут бразильские самолёты Embraer
Возить пассажиров из Новосибирска в Нижний Новгород будут бразильские самолёты Embraer


Авиакомпания S7 Airlines решила запустить прямой рейс из Новосибирска в Нижний Новгород: полёты по этому направлению начнутся в конце весны.


Выполнять рейсы в Нижний Новгород авиаперевозчик планирует на самолётах Embraer-170 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам, начиная с 20 мая, сообщается в расписании на сайте аэропорта Толмачёво.


Вылетать из Новосибирска рейсы будут в 22:30 по местному времени. В Нижнем Новгороде пассажиры окажутся спустя 4 часа 15 минут.


По данным на сайте S7 Airlines, минимальная цена билетов на первый рейс в Нижний Новгород в одну сторону (по тарифу «Эконом Базовый») — 9350 рублей с учётом сборов.


В пресс-службе аэропорта Толмачёво корреспонденту НГС уточнили, что это новый рейс для Новосибирска — раньше в Нижний Новгород авиакомпании не летали.


Сейчас из Толмачёво в Нижний Новгород можно улететь только с пересадкой: по данным aviasales.ru, в марте цена билетов начинается от 7835 рублей в одну сторону.


Ранее в S7 сообщили, что с весны 2019 года авиакомпания начнёт выполнять прямые рейсы из Новосибирска в Бухару с билетами в одну сторону по 14,3 тысячи рублей.

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