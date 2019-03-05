Копать до горизонта: коммунальщики назвали самые длинные теплотрассы под замену

Во вторник, 5 марта, коммунальщики рассказали, какие теплотрассы будут ремонтировать в 2019 году, и не исключили, что эти работы займут немало времени.

В пресс-службе СГК сообщили, что ремонт теплотрасс начнётся сразу после окончания отопительного сезона.

«В этом году у теплотрасс, которые будут переложены, большая протяженность: самый длинный участок по улице Красный факел в Первомайском районе <…> — 1 км 28 метров <…>. Больше 1 км трубопровода заменят и по улице Демьяна Бедного в Центральном районе <…>. Капитально отремонтируют 700 м теплотрассы по улице Обской в Октябрьском районе, <…>, а также и 600-метровый участок <…> по улице Кропоткина в Заельцовском районе. Перекладка теплотрасс ждет улицы Фрунзе, Шамшиных, Мичурина, Фабричная», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».