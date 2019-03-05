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usd 65.80
eur 74.74
Весна
Отопительный сезон 2018/2019

Копать до горизонта: коммунальщики назвали самые длинные теплотрассы под замену

Их начнут ремонтировать уже весной, после окончания отопительного сезона

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Замена магистральных теплосетей требует более масштабных разрытий, предупредили в СГК 

Фото: Густаво Зырянов / YUC

Во вторник, 5 марта, коммунальщики рассказали, какие теплотрассы будут ремонтировать в 2019 году, и не исключили, что эти работы займут немало времени.

В пресс-службе СГК сообщили, что ремонт теплотрасс начнётся сразу после окончания отопительного сезона.

«В этом году у теплотрасс, которые будут переложены, большая протяженность: самый длинный участок по улице Красный факел в Первомайском районе <…> — 1 км 28 метров <…>. Больше 1 км трубопровода заменят и по улице Демьяна Бедного в Центральном районе <…>. Капитально отремонтируют 700 м теплотрассы по улице Обской в Октябрьском районе, <…>, а также и 600-метровый участок <…> по улице Кропоткина в Заельцовском районе. Перекладка теплотрасс ждет улицы Фрунзе, Шамшиных, Мичурина, Фабричная», — сообщили в пресс-службе «Сибирской генерирующей компании».

Коммунальщики добавили, что ремонтировать и менять будут те теплотрассы, которые уже отслужили свой срок, и во время испытаний показали свою ненадёжность.

«Даты начала работ будут определены уже в апреле. <…> Отмечу, помимо участков, на которых запланирован ремонт, в межотопительный период будут проводиться текущие ремонты, а также ремонты по итогам летних испытаний теплосетей. Особое внимание в этом году будет магистральным сетям.

Это значит, что разрытия будут более длительными, чем при ремонтах внутриквартальных сетей — диаметр труб большой.


<…> всего в Новосибирске будет планово заменено больше 27 км отслуживших свой срок трубопроводов», — цитирует пресс-служба СГК заместителя гендиректора Новосибирской теплосетевой компании по строительству и ремонтам Алексея Заковоротных.

Недавно стало известно, что коммунальщики закупили две новые спецмашины МАВР для ремонта теплосетей. Каждая машина стоила СГК 3,7 миллиона рублей. 

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Александр Сильченко
Фото Густаво Зырянова

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КОММЕНТАРИИ (35)

Свистун(Главпетух)-с-приплясом
5 март 2019 в 14:56

Спасибо, за то, что вернули старую версию сайта. Касательно ремонтов то я полностью их поддерживаю

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Доктoр
5 март 2019 в 15:09

Ни фига себе сколько троллей повылазило ;) В первый раз такое вижу ;)

БезобразнаяЭЛьза(Сосуля)-селёдка-с-
5 март 2019 в 15:02

Когда уже трубы заменят хотя бы на пластиковые или даже лучше композитные? Металл быстро ржавеет