Ну где же мишки: у вольера с новорождёнными медвежатами появились оцепление и охрана

Охранники просят не тревожить медвежат — фотографировать их нельзя, пройти к вольеру тоже

Проход к вольерам, где живёт Герда с новорожденными, сейчас закрыт
Проход к вольерам, где живёт Герда с новорожденными, сейчас закрыт


Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило до сих пор не даёт сфотографировать новорожденных медвежат. О том, что Кай и Герда в третий раз стали родителями, зоопарк рассказал ещё 19 февраля


Медвежата-двойняшки родились 11 декабря, но сотрудники не спешили рассказывать об этом — даже в безопасных условиях медведицам непросто выходить сразу двух детёнышей.


«Сейчас, пока наши белые медвежата маленькие, к вольеру Герды никого не пускают. Просим вас отнестись с пониманием к таким ограничениям. Пройдет совсем немного времени, и все смогут увидеть замечательное семейство белых медведей», —  сообщали в конце февраля в зоопарке.


Медведица Герда часто выходит из берлоги подышать свежим воздухом и прогуляться
Медведица Герда часто выходит из берлоги подышать свежим воздухом и прогуляться


В прошлые разы, когда на свет появились Шилка и Ростик, медвежата выходили на первую прогулку примерно уже в последнюю неделю февраля — тогда фотографы сразу же успевали сделать хотя бы пару кадров. 


Сейчас, как рассказывают фотографы и посетители зоопарка, возле вольера все дни дежурит охрана — она просит отойти подальше от вольера медведей.


Когда всё-таки двойняшки выйдут гулять, пока неизвестно
Когда всё-таки двойняшки выйдут гулять, пока неизвестно


Наблюдать за новорожденными крохами по веб-камерам тоже не получится — общедоступная трансляция сейчас временно прекращена. Пока что в зоопарке не комментируют и сроков, когда проход к вольеру с Гердой и медвежатами будет открыт.


А пока можно вспомнить первую прогулку медвежонка Ростика — три года назад он робко вышел из берлоги.


Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями пять лет назад. Маленькая Шилка родилась 11 декабря 2013 года. Её младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живёт в Японии, в зоопарке города Осака, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао.

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