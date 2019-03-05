Областная больница заплатит 3,5 миллиона бердскому оператору, который пережил клиническую смерть

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До лечения в больницах Антон Ермоленко работал оператором на нескольких телеканалах. Сейчас он не поднимается с постели и полностью зависит от семьи — подробно о его состоянии друзья рассказывают в группе «Антон, держись!» в соцсети «ВКонтакте»
Сегодня, 5 марта, Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело телеоператора Антона Ермоленко, который пережил клиническую смерть после визита к стоматологу. Мать Ермоленко заключила мировое соглашение с больницей, ей заплатят более 3 миллионов рублей.
Об истории Антона Ермоленко НГС подробно писал в сентябре 2017 года — у телеоператора заболел зуб, и он пошёл в стоматологическую поликлинику Бердска, после лечения у сибиряка поднялась высокая температура и образовался отёк.
Антона Ермоленко увезли в центральную бердскую больницу, но вскоре отпустили — слишком рано, потому что у пациента воспалились мягкие ткани шеи. Ермоленко отвезли в Новосибирскую областную больницу, и на операции там случилась остановка дыхания и клиническая смерть. С тех пор бердчанин пребывает в тяжёлом состоянии. Его мать Виктория Ермоленко обратилась в суд — от врачей она потребовала 15 миллионов рублей.
Сегодня, как подтвердили НГС в Бердском городском суде, стороны заключили мировое соглашение.
Как пояснила юрист, представляющая семью Ермоленко в суде, Юлия Стибикина, согласно мировому соглашению, Новосибирская областная больница выплатит матери пациента 3,5 миллиона рублей, также каждый месяц она будет платить 20 тысяч рублей (утраченный заработок), причём эта сумма будет индексироваться раз в квартал.
«В отношении бердской больницы от иска отказались, потому что экспертизой была установлена вина областной больницы. Областная больница [будет выплачивать]. На самом деле это самая крупная компенсация по мировому соглашению с бюджетным учреждением — не по моральному вреду и по присужденным суммам —
в нашей практике, и я не слышала в Новосибирске больших сумм по мировому соглашению», — прокомментировала юрист. Она добавила, что соглашение должно быть исполнено к концу марта.
Ранее в этом году новосибирец с сахарным диабетом Евгений Баранов отсудил у минздрава деньги на лечение — раньше он тратил на медицинские изделия больше, чем получал в качестве пенсии по инвалидности. Теперь государство будет перечислять ему 10 тысяч рублей в месяц.
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Мария Морсина
Фото предоставлено Артёмом Бухтуевым
Странно, а в чем вина больницы? Если регулярно раз в полгода ходить к стоматологу, делать профчистку и осмотр, то не будет таких проблем.
Часто лечу зубы, проблемы ротовой полости и десён в этой больнице, денег берут много, а о качестве лечения думают мало!