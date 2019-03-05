Областная больница заплатит 3,5 миллиона бердскому оператору, который пережил клиническую смерть

Сегодня, 5 марта, Бердский городской суд Новосибирской области рассмотрел дело телеоператора Антона Ермоленко, который пережил клиническую смерть после визита к стоматологу. Мать Ермоленко заключила мировое соглашение с больницей, ей заплатят более 3 миллионов рублей.



Об истории Антона Ермоленко НГС подробно писал в сентябре 2017 года — у телеоператора заболел зуб, и он пошёл в стоматологическую поликлинику Бердска, после лечения у сибиряка поднялась высокая температура и образовался отёк.



Антона Ермоленко увезли в центральную бердскую больницу, но вскоре отпустили — слишком рано, потому что у пациента воспалились мягкие ткани шеи. Ермоленко отвезли в Новосибирскую областную больницу, и на операции там случилась остановка дыхания и клиническая смерть. С тех пор бердчанин пребывает в тяжёлом состоянии. Его мать Виктория Ермоленко обратилась в суд — от врачей она потребовала 15 миллионов рублей.

