Спасайся кто может: тротуары стали такими скользкими, что МЧС пришлось сделать памятку для пешеходов

Из-за перепадов температур ходить по городу стало опасно





Спасатели из областного управления МЧС предупредили новосибирцев о сильном гололёде и рассказали, как избежать травм на льду, — поводом для этого стали скользкие тротуары в Новосибирске.





Памятка спасателей появилась на официальном сайте ГУ МЧС по Новосибирской области во вторник, 5 марта.





«Тот прогноз погоды и та обстановка, которая у нас есть сейчас на улице [послужили поводом]. Мы при проведении профилактики работаем на упреждение. Имеются определённые риски, и мы выдаём определённые советы, как эти риски минимизировать. <…> Естественно, мы предупреждаем граждан и даём определённые советы в связи с этим для предотвращения возможных негативных последствий», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.





По его словам, возникновение гололёда и сосулек происходит из-за «температурных качелей». Так, согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие два дня в городе будет переменчивая погода.





Согласно памятке МЧС, выходить из дома нужно заранее, чтобы по пути не приходилось спешить.





«При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Особенно сложно приходится в такую пору пожилым людям. <…>







Во время гололёда рекомендовано носить нескользящую обувь с толстой подошвой.



Для лучшего сцепления со льдом можно наклеить на подошву лейкопластырь», — сообщается в памятке МЧС.





В своём предупреждении спасатели также обращаются к горожанам, часто пользующимся общественным транспортом.





«При выходе из автобуса или троллейбуса, держитесь за поручни. Не стоит догонять отходящий транспорт, есть риск поскользнуться и оказаться под колесами», — сообщают спасатели.



Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать об уборке тротуаров и их обработке песком. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.



На прошлой неделе в областном минздраве рассказали, что за неделю травмы на гололёде получили 608 горожан. После оттепели и похолодания в самом конце февраля пешеходные дорожки превратились в каток — читатели НГС сообщали в редакцию о неубранных и опасных городских тротуарах.

