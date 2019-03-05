Спасайся кто может: тротуары стали такими скользкими, что МЧС пришлось сделать памятку для пешеходов

Заботу о горожанах спасатели объяснили желанием избежать «негативных последствий»

Из-за перепадов температур ходить по городу стало опасно
Из-за перепадов температур ходить по городу стало опасно


Спасатели из областного управления МЧС предупредили новосибирцев о сильном гололёде и рассказали, как избежать травм на льду, — поводом для этого стали скользкие тротуары в Новосибирске.


Памятка спасателей появилась на официальном сайте ГУ МЧС по Новосибирской области во вторник, 5 марта.


«Тот прогноз погоды и та обстановка, которая у нас есть сейчас на улице [послужили поводом]. Мы при проведении профилактики работаем на упреждение. Имеются определённые риски, и мы выдаём определённые советы, как эти риски минимизировать. <…> Естественно, мы предупреждаем граждан и даём определённые советы в связи с этим для предотвращения возможных негативных последствий», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.


По его словам, возникновение гололёда и сосулек происходит из-за «температурных качелей». Так, согласно прогнозу синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в ближайшие два дня в городе будет переменчивая погода.


Согласно памятке МЧС, выходить из дома нужно заранее, чтобы по пути не приходилось спешить.


«При гололедице значительно увеличивается количество уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. Особенно сложно приходится в такую пору пожилым людям. <…> 


Во время гололёда рекомендовано носить нескользящую обувь с толстой подошвой. 


Для лучшего сцепления со льдом можно наклеить на подошву лейкопластырь», — сообщается в памятке МЧС.


В своём предупреждении спасатели также обращаются к горожанам, часто пользующимся общественным транспортом.


«При выходе из автобуса или троллейбуса, держитесь за поручни. Не стоит догонять отходящий транспорт, есть риск поскользнуться и оказаться под колесами», — сообщают спасатели.

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой рассказать об уборке тротуаров и их обработке песком. На момент публикации ответ в распоряжение редакции НГС не поступил. 


На прошлой неделе в областном минздраве рассказали, что за неделю травмы на гололёде получили 608 горожан. После оттепели и похолодания в самом конце февраля пешеходные дорожки превратились в каток — читатели НГС сообщали в редакцию о неубранных и опасных городских тротуарах

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